У справі про теракт у Львові є ще одна фігурантка: в СБУ розповіли, що про неї відомо

У справі про теракт у Львові 22 лютого, внаслідок якого загинула поліцейська та постраждали правоохоронці, з'явилася ще одна фігурантка. Це 18-річна жителька Харківської області.

Про це розповів заступник голови СБУ Іван Рудницький під час пресконференції, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія посилює кампанію саботажу в Україні: в епіцентрі – Львів, – ISW

Яку роль відіграла дівчина з Харківщини у теракті у Львові?

Іван Рудницький розповів, що сам теракт у Львові складався з двох частин. Основною фігуранткою слідство вважає жительку Рівненської області, яка приїхала до Львова та діяла за вказівками куратора.

"Вона отримувала відповідні завдання куратора – купити необхідні засоби, орендувати квартиру і підготувати вибуховий пристрій", – розповів заступник голови СБУ.

За даними слідства, близько 00:10 жінка заклала пристрій біля смітника, після чого зателефонувала куратору та залишила місце події.

Водночас, як пояснив Рудницький, ще одна молода жінка, якій нещодавно виповнилося 18 років, зателефонувала на лінію 102 і повідомила про нібито крадіжку в магазині.

Вона повідомила, що за визначеною адресою відбувається крадіжка і є необхідність, щоб виїхала поліція,

– зазначив він.

Заступник голови СБУ уточнив, що 18-річна дівчина за свою роботу отримала від ворога 2 000 гривень.

Після затримання основної підозрюваної також було затримано й цю пособницю, яка перебувала в місті Харкові. Зрештою дівчину доставили до Львова, де вона дала добровільні свідчення та визнала свою роль у подіях.

Який запобіжний захід обрали основній фігурантці справи про теракт у Львові?