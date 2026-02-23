Укр Рус
Львів Події та надзвичайні ситуації У справі про теракт у Львові є ще одна фігурантка: в СБУ розповіли, що про неї відомо
23 лютого, 20:10
3
Оновлено - 20:41, 23 лютого

У справі про теракт у Львові є ще одна фігурантка: в СБУ розповіли, що про неї відомо

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У справі про теракт у Львові з'явилася ще одна фігурантка – 18-річна жителька Харківської області, яка зателефонувала на лінію 102 з фальшивим повідомленням про крадіжку.
  • Ця дівчина отримала 2 000 гривень за свою роль, була затримана в Харкові та доставлена до Львова, де визнала свою участь у подіях.

У справі про теракт у Львові 22 лютого, внаслідок якого загинула поліцейська та постраждали правоохоронці, з'явилася ще одна фігурантка. Це 18-річна жителька Харківської області.

Про це розповів заступник голови СБУ Іван Рудницький під час пресконференції, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія посилює кампанію саботажу в Україні: в епіцентрі – Львів, – ISW 

Яку роль відіграла дівчина з Харківщини у теракті у Львові?

Іван Рудницький розповів, що сам теракт у Львові складався з двох частин. Основною фігуранткою слідство вважає жительку Рівненської області, яка приїхала до Львова та діяла за вказівками куратора. 

"Вона отримувала відповідні завдання куратора – купити необхідні засоби, орендувати квартиру і підготувати вибуховий пристрій", – розповів заступник голови СБУ. 

За даними слідства, близько 00:10 жінка заклала пристрій біля смітника, після чого зателефонувала куратору та залишила місце події. 

Водночас, як пояснив Рудницький, ще одна молода жінка, якій нещодавно виповнилося 18 років, зателефонувала на лінію 102 і повідомила про нібито крадіжку в магазині. 

Вона повідомила, що за визначеною адресою відбувається крадіжка і є необхідність, щоб виїхала поліція, 
– зазначив він. 

Заступник голови СБУ уточнив, що 18-річна дівчина за свою роботу отримала від ворога 2 000 гривень. 

Після затримання основної підозрюваної також було затримано й цю пособницю, яка перебувала в місті Харкові. Зрештою дівчину доставили до Львова, де вона дала добровільні свідчення та визнала свою роль у подіях.

Який запобіжний захід обрали основній фігурантці справи про теракт у Львові?

  • Суд у Львові 23 лютого обрав запобіжний захід для Ірини Саветіної, яку підозрюють у причетності до теракту в центрі міста. Жінку взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. 

  • Під час слухання підозрювана попросила вибачення та висловила співчуття постраждалим. За її словами, вона не знала про вміст пакета, який закладала у центрі Львова 22 лютого. 

  • Також Ірина Саветіна заявила, що не мала мотивів скоювати теракт і не замислювалася про можливі наслідки своїх дій. Вона додала, що "зробила б усе, щоб повернути час назад".

  • Заступник голови СБУ Іван Рудницький також розповів на брифінгу, що підозрювана подолала 15 кілометрів пішки від місця теракту з наміром втекти за кордон після вибухів. Жінка мала з собою закордонний паспорт.