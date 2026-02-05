У Львові жінка стріляла по мікроавтобусу ТЦК: їй загрожує до 7 років в'язниці

У Львові жінка стріляла по мікроавтобусу групи оповіщення ТЦК та САП. Інцидент стався вранці 2 лютого, проте про нього стало відомо лише зараз.

Фігурантці вже повідомили про підозру – їй загрожує до семи років позбавлення волі. Про це розповіли у поліції Львівщини.

Що відомо про стрілянину?

Подія сталася 2 лютого близько 7:30 на вулиці Космічній у Львові.

За даними Львівської обласної прокуратури, у мікроавтобусі перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила – вистрелила у неї. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили особу стрільчині – це 44-річна мешканка Львова. У неї вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет, який направили на експертизу.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

