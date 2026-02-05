У Львові жінка стріляла по мікроавтобусу ТЦК: їй загрожує до 7 років в'язниці
- У Львові 44-річна жінка влаштувала стрілянину по мікроавтобусу групи оповіщення.
- Стрільчині повідомили про підозру в хуліганстві, їй загрожує до семи років ув'язнення, триває досудове розслідування.
У Львові жінка стріляла по мікроавтобусу групи оповіщення ТЦК та САП. Інцидент стався вранці 2 лютого, проте про нього стало відомо лише зараз.
Фігурантці вже повідомили про підозру – їй загрожує до семи років позбавлення волі. Про це розповіли у поліції Львівщини.
Що відомо про стрілянину?
Подія сталася 2 лютого близько 7:30 на вулиці Космічній у Львові.
За даними Львівської обласної прокуратури, у мікроавтобусі перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.
Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила – вистрелила у неї. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Правоохоронці встановили особу стрільчині – це 44-річна мешканка Львова. У неї вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет, який направили на експертизу.
Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Більше про подібні випадки
У Вінниці 1 лютого сталася стрілянина на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Невідомий чоловік помітив групу оповіщення ТЦК та СП, що працювала в районі, після чого вистрілив у їхній бік кілька разів і швидко зник з місця події.
Нещодавно в Умані на Черкащині місцевий житель напав на військовослужбовця ТЦК та СП, завдавши йому ножового поранення в шию. Пораненого військового доставили до лікарні. Нападника одразу затримали та передали поліції.
Окремий інцидент стався 23 січня увечері в селі Солонка Львівського району. Під час оповіщення військові ТЦК разом із поліціянтами помітили підозрілого чоловіка, який швидко сів у свій автомобіль BMW і зачинився всередині. При спробі поспілкуватися він кинув у бік групи гранату, яка вибухнула.
Наприкінці грудня 2025 року на Рівненщині група оповіщення місцевого ТЦК та СП зазнала нападу від кількох чоловіків мобілізаційного віку. Один із нападників використав металевий лом. Внаслідок удару військовослужбовець отримав тяжкі травми.