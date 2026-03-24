Укр Рус
Львів Вибухи у Львові Така атака вперше, – Садовий розповів, якими є наслідки удару по Львову
24 березня, 18:38
4
Оновлено - 19:06, 24 березня

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • По центру Львова 24 березня вдарили ворожі дрони, які пошкодили житлові будинки та Церкву святого Андрія.
  • 13 людей отримали поранення і перебувають у лікарнях, а також пошкоджено музей-тюрму Лонцького та житловий будинок на Сихові.

У центрі Львова 24 березня близько 16:00 пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу – місто атакували ворожі дрони.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що відбувається у місті зараз та які наслідки атаки Росії. Росіяни влучили біля Церкви святого Андрія, а також у житлові будинки.

Куди влучив ворог у Львові?

"Станом на зараз 13 людей перебувають у комунальних лікарнях, отримали поранення. Така атака вперше, коли було влучання у серце Львова", – наголосив він.

За словами мера, пошкоджено 17 помешкань і зараз потрібно влаштувати людей на ніч. Вже є домовленість з готелями, все буде організовано. 

Важливо! За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, через атаку постраждала будівля, що належить до спадщини ЮНЕСКО.

Також атаковано музей-тюрма Лонцького у центрі міста. Повилітали вікна в органному залі і є пошкодження Церкви Святого Андрія.

На Сихові житловий дев'ятиповерховий будинок був атакований і з лівої, і з правої сторони. Я не пригадую, щоб цільово атакували житлові будинки в центрі міста. Це геноцид, – 
наголосив Садовий.

Що відомо про атаку на українські міста?    

  • Росіяни вдень 24 березня атакували місто безпілотниками. Ворог поцілив у житлову будівлю в центральній частині Львова – біля Церкви святого Андрія.

  • Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що після ударів відбулося займання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Червоної Калини. Крім цього, внаслідок падіння уламків загорівся  приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади. Уламки російського дрона також виявлені на початку вулиці Степана Бандери.

  • Водночас росіяни о 16:50 завдали удару по Івано-Франківську. Раніше місцеві жителі бачили дрон у небі. За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, ворог намагався вдарити по одній з адміністративних будівель, однак БпЛА влучив у пологовий будинок. У будівлі, за його словами, пошкоджені вікна, так само як і в будинках, що розташовані поруч.

  • Під ударами дронів опинився також Тернопіль, де о 14:42 пролунали перші вибухи. Пізніше знову було чутно кілька вибухів і у небі над містом з'явився стовп густого чорного диму. Ще один вибух прозвучав о 17:00. Наразі невідомо про наслідки атаки на місто.