Така атака вперше, – Садовий розповів, якими є наслідки удару по Львову

У центрі Львова 24 березня близько 16:00 пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу – місто атакували ворожі дрони.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що відбувається у місті зараз та які наслідки атаки Росії. Росіяни влучили біля Церкви святого Андрія, а також у житлові будинки.

Куди влучив ворог у Львові?

"Станом на зараз 13 людей перебувають у комунальних лікарнях, отримали поранення. Така атака вперше, коли було влучання у серце Львова", – наголосив він.

За словами мера, пошкоджено 17 помешкань і зараз потрібно влаштувати людей на ніч. Вже є домовленість з готелями, все буде організовано.

Важливо! За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, через атаку постраждала будівля, що належить до спадщини ЮНЕСКО.

Також атаковано музей-тюрма Лонцького у центрі міста. Повилітали вікна в органному залі і є пошкодження Церкви Святого Андрія.

На Сихові житловий дев'ятиповерховий будинок був атакований і з лівої, і з правої сторони. Я не пригадую, щоб цільово атакували житлові будинки в центрі міста. Це геноцид, –

наголосив Садовий.

