Були завербовані через Telegram, – Зеленський про виконавців теракту у Львові

Володимир Зеленський розповів, яким чином були завербовані виконавці теракту у Львові, який стався 22 лютого вночі. Як виявилося це було зроблено через Telegram.

Про це президент України розповів під час вечірнього звернення 22 лютого.

Які деталі розповів Зеленський стосовно вербування виконавців теракту у Львові?

Володимир Зеленський зазначив, що заслухав упродовж доби кілька доповідей МВС, міністра Ігоря Клименка, а також інших правоохоронців про розслідування теракту у Львові.

"Іншу кваліфікацію складно обрати, це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби", – зауважив президент.

Глава держави підкреслив, що обставини цього теракту зараз повністю аналізуються. Однак багато фактів вже відомі.

Виконавці були завербовані через Telegram. Організація теракту російська,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, МВС, Національна поліція України та Служба безпеки України представлять деталі розслідування теракту у Львові суспільству незабаром.

Володимир Зеленський додав, що внаслідок теракту у Львові було поранено 25 людей, на жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя людей.

