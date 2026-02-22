Стало відомо, що саме куратори з ФСБ обіцяли українці як винагороду за теракт у Львові

Уночі у центрі Львова стався жахливий теракт, який забрав життя молодої поліцейської. Організаторку підриву затримали. Попередньо, вона діяла на замовлення Росії.

Підривницею виявилася 33-річна громадянка України. До Львова вона прибула з Рівного. Про це розповідає журналіст Віталій Глагола.

За яку суму українка погодилася влаштувати теракт у Львові?

Як стало відомо журналісту з ексклюзивних джерел у правоохоронних органах, куратори з ФСБ пообіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львові.

У цьому вона зізналася під час перших допитів.

Попередньо, зловмисниця розраховувала цими коштами погасити борги та закрити фінансові проблеми.

Фактично ж їй перерахували лише кошти на придбання компонентів для вибухівки. Решта залишилась лише словами. Жінці загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про теракт у центрі Львова?