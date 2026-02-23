У Львові через теракт досі перекрита одна вулиця: в чому причина

У Львові вулиця Данилишина поки що закрита для проїзду транспорту. На місці продовжують працювати правоохоронці.

Проїзд транспорту відновлять після завершення слідчих дій. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Дивіться також Росіяни готують нові теракти у містах України, – Зеленський

Що відомо про перекриття вулиці у Львові?

У Львові вулиця Данилишина наразі залишається закритою для проїзду транспорту через проведення слідчих дій. Правоохоронці продовжують працювати на місці події. Водночас усі інші прилеглі вулиці від учора відкриті для руху.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та поставитися до тимчасових обмежень із розумінням.

Вчора у міській раді повідомляли, що вулицю, на якій стався теракт перекрили. Станом на 22 лютого, о 13:32 комунальники завершували прибирання території.

Що відомо про жахливий теракт, який трапився у Львові?