Виконавиця теракту у Львові купувала все для вибухівки у місцевому гіпермаркеті, – журналіст
- Підозрювана придбала компоненти для вибухівки в львівському будівельному гіпермаркеті, включаючи металеві елементи для вибухового пристрою.
- Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження, що зафіксували момент придбання товарів.
У справі про теракт у Львові з'явилися нові деталі. За попередніми даними, підозрювана придбала компоненти для вибухівки в одному з місцевих будівельних гіпермаркетів.
Нові деталі жахливого теракту у Львові свідчать про те, що підозрювана готувалася. Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також Є підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, — Клименко
Які нові деталі стали відомі?
За інформацією журналіста, підозрювана придбала необхідні компоненти в одному з великих будівельних гіпермаркетів міста. Окрім побутової хімії, вона купила значну кількість металевих елементів – цвяхів, болтів та гайок, які згодом були використані як уражаючі елементи у вибуховому пристрої.
Як повідомляє Глагола, правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження магазину. На них зафіксовано момент придбання товарів, які, ймовірно, стали складовими саморобного вибухового пристрою.
Теракт у Львові: останні новини
22 лютого у Львові стався теракт, унаслідок якого загинула поліцейська. Два вибухові пристрої спрацювали в момент, коли на місце фейкового виклику прибули екіпажі поліції.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ймовірну виконавицю злочину вже встановлено. Жінку затримали в одному з районних центрів, вона є громадянкою України.
Відомо, що внаслідок вибуху в центрі Львова постраждало 25 осіб. За попередніми даними, у всіх постраждалих медики діагностували мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості.
Поліція розглядає версію про те, що затримана могла працювати на ФСБ. Вибуховий пристрій вона виготовила самостійно, діючи за детальними дистанційними інструкціями кураторів російських спецслужб, які, ймовірно, її завербували. Вибухівку вона заклала у сміттєві баки.