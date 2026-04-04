У Львові попрощались із вбитим військовослужбовцем ТЦК
- У Львові відбулося прощання з 53-річним військовослужбовцем ТЦК Олегом Авдєєвим.
- Чоловіка поховають на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань №87.
У Львові попрощались із 53-річним військовослужбовцем ТЦК Олегом Авдєєвим, який загинув унаслідок ножового поранення під час нападу на нього.
Про це повідомляють "Ми-Україна" та "Новини.LIVE".
Як пройшло прощання із загиблим?
За даними ЗМІ, у Львові у суботу, 4 квітня, у гарнізонному храмі Петра і Павла відбулася церемонія прощання з військовослужбовцем ТЦК Олегом Авдєєвим, якого цинічно вбили на вулиці Патона кілька днів тому.
Після цього пройшла загальноміська церемонія прощання у центрі міста. Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловіка поховають на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 на вулиці Пасічній.
Що відомо про вбивство чоловіка?
Нагадаємо, 2 квітня близько 14:00 невідомий завдав удару ножем у шию військовому ТЦК. Від зазнаних травм потерпілий помер у лікарні. Нападником виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження.
Начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс повідомляла, що нападник підійшов до нього сам. До цього жодного затримання чоловіка з боку військових ТЦК не було.
Раніше розповідали, що підозрюваний цілився військовослужбовцеві просто в шию та груди. Відомо, що митнику повідомили про підозру в умисному вбивстві у зв'язку з виконанням потерпілим службових обов'язків.
Згодом суд обрав запобіжний захід для Андрія Труша, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця. Його взяли під варту без права внесення застави. Нападник перебуватиме під вартою як мінімум 60 днів.