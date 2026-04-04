Про це повідомляють "Ми-Україна" та "Новини.LIVE".

Як пройшло прощання із загиблим?

За даними ЗМІ, у Львові у суботу, 4 квітня, у гарнізонному храмі Петра і Павла відбулася церемонія прощання з військовослужбовцем ТЦК Олегом Авдєєвим, якого цинічно вбили на вулиці Патона кілька днів тому.

Після цього пройшла загальноміська церемонія прощання у центрі міста. Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловіка поховають на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 на вулиці Пасічній.

Прощання із вбитим військовим / Фото Марти Байдаки, "Новини.LIVE"

Що відомо про вбивство чоловіка?

  • Нагадаємо, 2 квітня близько 14:00 невідомий завдав удару ножем у шию військовому ТЦК. Від зазнаних травм потерпілий помер у лікарні. Нападником виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження.

  • Начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс повідомляла, що нападник підійшов до нього сам. До цього жодного затримання чоловіка з боку військових ТЦК не було.

  • Раніше розповідали, що підозрюваний цілився військовослужбовцеві просто в шию та груди. Відомо, що митнику повідомили про підозру в умисному вбивстві у зв'язку з виконанням потерпілим службових обов'язків.

  • Згодом суд обрав запобіжний захід для Андрія Труша, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця. Його взяли під варту без права внесення застави. Нападник перебуватиме під вартою як мінімум 60 днів.