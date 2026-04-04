Об этом сообщают "Мы-Украина" и "Новости.LIVE".
Как прошло прощание с погибшим?
По данным СМИ, во Львове в субботу, 4 апреля, в гарнизонном храме Петра и Павла состоялась церемония прощания с военнослужащим ТЦК Олегом Авдеевым, которого цинично убили на улице Патона несколько дней назад.
Прощание с Олегом Авдеевым во Львове
После этого прошла общегородская церемония прощания в центре города. Согласно обнародованной информации, мужчину похоронят на Лычаковском кладбище, на поле почетных захоронений №87 на улице Пасечной.
Общегородское прощание
Прощание с убитым военным / Фото Марты Байдаки, "Новости.LIVE"
Что известно об убийстве мужчины?
Напомним, 2 апреля около 14:00 неизвестный нанес удар ножом в шею военному ТЦК. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Нападавшим оказался инспектор Львовской таможни.1991 года рождения.
Начальница департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис сообщала, что нападающий подошел к нему сам. До этого ни одного задержания мужчины со стороны военных ТЦК не было.
Ранее рассказывали, что подозреваемый целился военнослужащему прямо в шею и грудь. Известно, что таможеннику сообщили о подозрении в умышленном убийстве в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей.
Впоследствии суд избрал меру пресечения для Андрея Труша, которого подозреваемого в убийстве военнослужащего. Его взяли под стражу без права внесения залога. Нападающий будет находиться под стражей как минимум 60 дней.