2 квітня, 17:51
2

Нападник підійшов сам, його не затримували, – Нацполіція про вбивство військового ТЦК у Львові

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Нападник, який убив військовослужбовця ТЦК у Львові, підійшов до нього самостійно, без затримання з боку військових, розповіла у коментарі 24 Каналу начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.
  • Затриманим виявився працівник Львівської митниці 1991 року народження, слідчі дії тривають.

Нападник, який убив військовослужбовця ТЦК у Львові 2 квітня, підійшов до нього сам. До цього жодного затримання чоловіка з боку військових територіального центру комплектування не було.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла начальниця департаменту комунікації Національної поліції України – Юлія Гірдвіліс.

Які деталі щодо нападу на військового ТЦК у Львові стали відомі?

Юлія Гірдвіліс наголосила, що, за попередньою інформацією, нападник напередодні вбивства підійшов до військового ТЦК у Львові сам.

Це був раптовий такий напад і, на жаль, військовослужбовець помер, 
– пояснила представниця Нацполіції.

Уже протягом години цього чоловіка було затримано. Він виявився працівником Львівської митниці 1991 року народження.

"Це уродженець Львівщини. Він затриманий. Зараз тривають слідчі дії. Відкрите кримінальне провадження", – резюмувала Гірдвіліс.

До речі, у Державній митній службі України підтвердили, що нападником на військовослужбовця ТЦК у Львові був держінспектор Львівської митниці. Там підкреслили, що сприяють слідству та висловили щирі співчуття рідним загиблого військового.

