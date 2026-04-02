Нападник підійшов сам, його не затримували, – Нацполіція про вбивство військового ТЦК у Львові
- Нападник, який убив військовослужбовця ТЦК у Львові, підійшов до нього самостійно, без затримання з боку військових, розповіла у коментарі 24 Каналу начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.
- Затриманим виявився працівник Львівської митниці 1991 року народження, слідчі дії тривають.
До теми Це велика біда, – Садовий відреагував на вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові
Які деталі щодо нападу на військового ТЦК у Львові стали відомі?
Юлія Гірдвіліс наголосила, що, за попередньою інформацією, нападник напередодні вбивства підійшов до військового ТЦК у Львові сам.
Це був раптовий такий напад і, на жаль, військовослужбовець помер,
– пояснила представниця Нацполіції.
Уже протягом години цього чоловіка було затримано. Він виявився працівником Львівської митниці 1991 року народження.
"Це уродженець Львівщини. Він затриманий. Зараз тривають слідчі дії. Відкрите кримінальне провадження", – резюмувала Гірдвіліс.
До речі, у Державній митній службі України підтвердили, що нападником на військовослужбовця ТЦК у Львові був держінспектор Львівської митниці. Там підкреслили, що сприяють слідству та висловили щирі співчуття рідним загиблого військового.
Що ще відомо про вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові?
Напад на військовослужбовця ТЦК у Львові стався на вулиці Патона 2 квітня. Злочинець завдав удар ножем у шию 52-річному військовому під час заходів оповіщення.
У Львівському ОТЦК уже відреагували на цей злочин. Там зазначили, що нападник обов'язково понесе покарання за свої дії.
Також у мережі з'явилося перше фото нападника на військовослужбовця ТЦК у Львові. Наразі мотиви злочину чоловіка встановлюють правоохоронці.