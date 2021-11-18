"Я можу померти в будь-який момент": Остапа Стахіва затримали й завезли до суду

Львівському антивакцинатору Остапу Стахіву 16 листопада повідомили про підозру в спробі захопити владу. Наступного дня він не з'явився на судове засідання. Псевдоактивіста затримали і відвезли до суду.

Стахіву повинні були обрати запобіжний захід ще 17 листопада. Однак його адвокат заявив, що підозрюваний перебуває на лікуванні у Сваляві.

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Стахіва затримали у лікарні

Суддя Галицького райсуду Олег Юрків 17 листопада не зміг обрати запобіжного заходу Остапу Стахіву, бо той не прийшов на судове засідання. Тоді виконавчій службі дозволили з дозволу лікарів примусово привести підозрюваного до суду.

Того ж дня у мережі з'явилося відео затримання Стахіва у Свалявській лікарні. Оператор заявляв, що невідомі люди у масках, не запитуючи головного лікаря, кудись забрали чоловіка. Він наголошував, що "людина лежить у лікарні й лікується".

Як останнього бандита. Дивіться, що робиться. Хлопці ви будете відповідати перед законом,

– вигукував оператор.

Окрім цього, чоловік ображав та погрожував співробітникам виконавчої служби. Він наголошував, що у Львові на них "чекає сюрприз".

За словами оператора, він прибув у лікарню подивитись, як почувається Стахів. Однак по нього приїхали слідчі. Підозрюваний був спокійним. Він сказав своїм прихильникам, що все буде добре та сів до автівки.

Дивіться відео затримання Остапа Стахіва: (відео 18+, присутня лайка)

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Стахів скаржиться на проблеми зі здоров'ям

Судове засідання перенесли на 18 листопада. Вранці Стахіва привезли у Галицький районний суд. Під час розмови з журналістами NTA він розповів, що не має зв'язків із Росією. Усі родичі підозрюваного, за його словами живуть в США.

"Мій батько живе у США. Рідна сестра, хресний батько, двоюрідні сестри. Ну і так далі", – заявив Стахів.

Окрім цього він буцімто має зв'язки з племінником Джона Кеннеді – Робертом Френсісом Кеннеді. Цікаво, що за інформацією "Wikipedia", він також є відомим активістом-антивакцинатором. Окрім цього, Стахів поскаржився на проблеми зі здоров'ям.

"Мені болить серце і до мене не пускають медиків. В мене один з клапанів з тих стресів не відкривається. Тобто я можу в будь-який момент просто померти", – зазначив підозрюваний.

Прокурор подав клопотання про закрите судове засідання, однак Стахів хоче, щоб усе було публічно. О 14:00 суд оголосив перерву на 20 хвилин. Запобіжного заходу поки не обрали.

Дивіться трансляцію судового засідання:

Коротко про оголошення підозри Стахіву