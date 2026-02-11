Які зарплати у чиновників Львівської ОВА: очільник області Козицький оприлюднив документ

У Львівській ОВА оприлюднили зарплати працівників обласної адміністрації. У 2025 році середня місячна оплата становить 31,4 тисячі гривень, що нижче за середній показник по Україні.

Залежно від посади – заробітна плата відрізняється. Відповідні дані оприлюднив начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

Які зарплати у чиновників Львівської ОВА?

За його словами, Львівська ОДА у 2025 році займає 19-те місце серед областей України за рівнем середньомісячної зарплати:

2024 рік – 28,8 тисячі гривень (20 місце з 24);

2025 рік – 31,4 тисячі гривень (19 місце з 24).

Середній показник по Україні у 2025 році – 34,6 тисячі гривень, тобто зарплати у Львівській ОДА залишаються нижчими за середні по країні. Це прямо впливає на здатність адміністрації ефективно виконувати свої функції.

Проте, зверніть увагу! Заробітна плата працівників бюджетних установ складається з посадового окладу (тарифні ставки), доплат, премій, заохочувальних та компенсаційних виплат. Тому зазначені суми, можуть відрізнятися залежно від посади.

З 2022 року до червня 2025-го зі Львівської ОДА звільнилися 282 працівники – майже половина складу. Набір на 34 вакантні посади триває вже понад два роки.

Козицький зазначив, що у райдержадміністраціях ситуація ще гірша. Там звільнилися понад 51% працівників – 355 осіб.

За словами голови Львівської ОВА, реформа оплати праці 2024 року зробила систему прозорішою, але посадові оклади в обласних адміністраціях залишилися вдвічі нижчими, ніж у багатьох інших державних органах із подібними функціями. При цьому, як зазначив Козицький, відповідальність працівників ОДА – одна з найвищих у виконавчій владі.

Які зміни у нарахуванні заробітної плати відбулися за останній час?