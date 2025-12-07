Тіло повернули під час обміну: на Київщині попрощалися з бойовим медиком Максимом Шияновим

Упродовж двох років бойового медика Максима "Шеву" Шиянова вважали безвісти зниклим. Однак тіло захисника вдалось повернути під час чергового обміну.

Чоловіка провели в останню путь у п'ятницю, 5 грудня, на Київщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Боярську міську територіальну громаду.

Що відомо про полеглого захисника?

Максим Шиянов народився 1 липня 1994 року в селі Забір'я. У 2012 році закінчив місцеву школу. Згодом працював маляром, а у 2015 році певний час був на заробітках за кордоном.

Після одруження разом із родиною чоловік переїхав жити в Княжичі, а з народженням сина – у Петропавлівську Борщагівку.

До лав територіальної оборони він приєднався в перші дні повномасштабного вторгнення, а згодом добровільно став на захист України в серпні 2023 року – як бойовий медик розвідувального взводу 132-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ у складі Десантно-штурмових військ.

Під час виконання бойового завдання 1 грудня 2023 року поблизу села Вербове Пологівського району на Запоріжжі солдат загинув.

Його тіло повернули під час чергового обміну, особу ідентифікували завдяки ДНК-експертизі. У скорботі залишилися дружина, неповнолітній син і бабуся.

Пам'ять про Героя Максима Шиянова вічно житиме в серцях і спогадах бойових побратимів, родичів та земляків,

– написали в громаді.



Загиблий Максим Михайлович Шиянов / Фото Боярська МТГ

