Тіло повернули під час обміну: на Київщині попрощалися з бойовим медиком Максимом Шияновим
- Бойовий медик Максим Шиянов загинув 1 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.
- Захисника вважали зниклим безвісти протягом двох років, його тіло повернули під час чергового обміну.
Упродовж двох років бойового медика Максима "Шеву" Шиянова вважали безвісти зниклим. Однак тіло захисника вдалось повернути під час чергового обміну.
Чоловіка провели в останню путь у п'ятницю, 5 грудня, на Київщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Боярську міську територіальну громаду.
Що відомо про полеглого захисника?
Максим Шиянов народився 1 липня 1994 року в селі Забір'я. У 2012 році закінчив місцеву школу. Згодом працював маляром, а у 2015 році певний час був на заробітках за кордоном.
Після одруження разом із родиною чоловік переїхав жити в Княжичі, а з народженням сина – у Петропавлівську Борщагівку.
До лав територіальної оборони він приєднався в перші дні повномасштабного вторгнення, а згодом добровільно став на захист України в серпні 2023 року – як бойовий медик розвідувального взводу 132-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ у складі Десантно-штурмових військ.
Під час виконання бойового завдання 1 грудня 2023 року поблизу села Вербове Пологівського району на Запоріжжі солдат загинув.
Його тіло повернули під час чергового обміну, особу ідентифікували завдяки ДНК-експертизі. У скорботі залишилися дружина, неповнолітній син і бабуся.
Пам'ять про Героя Максима Шиянова вічно житиме в серцях і спогадах бойових побратимів, родичів та земляків,
– написали в громаді.
Загиблий Максим Михайлович Шиянов / Фото Боярська МТГ
Що відомо про інші втрати України?
У Херсоні 3 грудня в останню путь провели Володимира Колотіла, який став на захист країни з перших днів широкомасштабного вторгнення. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині.
Смертельні поранення під час атаки ворожих FPV-дронів отримав Петро Годило 24 листопада поблизу Гуляйполя Запорізької області. Кулеметник був родом із Львівської області.
Під час виконання бойового завдання на Донеччині 27 листопада загинув Роман Федорак – командир другого відділення безпілотних авіаційних комплексів 10-ї ОГШБр "Едельвейс".