Маріупольські партизани допомогли розбомбити колону російських вантажівок
5 лютого 2023, 21:38Читать новость на русском
Джерело:Петро Андрущенко
Українські партизани допомагають наблизити нашу перемогу. Нещодавно вони допомогли розбомбити колону росіян біля Маріуполя.
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що українським військовим поступила інформація від партизанів про колону російських вантажівок.
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Її вдалось розбомбити і росіяни зазнали значних втрат.
"Щось трапилось по дорозі завдяки своєчасно переданих даних Маріупольським Спротивом. Хороші новини. Приємні. Пишаюсь нашою групою "Ї" Маріупольського Спротиву", – написав він.
Останні новини з Маріуполя
- За інформацією мерії Маріуполя, в окупованому місті протягом останнього тижня збільшилася кількість російських військ. Повідомляють, що у місті перебуває вже близько 30 тисяч російських окупантів.
- Однак Маріуполь не є кінцевою точкою призначення для росіян. За даними мерії міста, окупанти використовують Маріуполь як логістичний та військовий хаб. Тобто через Маріуполь відбувається транзит військової техніки та загарбників до Запорізької та Херсонської областей.
- Окупанти заманюють своїх росіян переселятись в окупований Маріуполь. Як розповів Андрущенко, тут вони отримують величезні преференції.
- Зокрема, це стосується заробітної плати. Якщо порівнювати, в них найменша заробітна платня, яку отримує цивільний окупант у місті, працюючи різноробочим на будівництві, складає 150 тисяч рублів.
- Також у Маріуполі у росіян пріоритетне розселення. Їх годують окремо. Годують настільки, що вони самі не їдять те, що їм готують наші колаборанти, а продають маріупольцям під виглядом їдалень у цих своїх будівельних таборах, де вони мешкають.
- Зруйнувавши Маріуполь на Донеччині, російські окупанти почали встановлювати там свої порядки. Зокрема, вони серйозно розмірковують над тим, аби повернути "історичну" назву місту, яка була за часів Радянського Союзу.