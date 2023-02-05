Маріупольські партизани допомогли розбомбити колону російських вантажівок

Українські партизани допомагають наблизити нашу перемогу. Нещодавно вони допомогли розбомбити колону росіян біля Маріуполя.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що українським військовим поступила інформація від партизанів про колону російських вантажівок.

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Її вдалось розбомбити і росіяни зазнали значних втрат.

"Щось трапилось по дорозі завдяки своєчасно переданих даних Маріупольським Спротивом. Хороші новини. Приємні. Пишаюсь нашою групою "Ї" Маріупольського Спротиву", – написав він.



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