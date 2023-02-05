Мариупольские партизаны помогли разбомбить колонну российских грузовиков

Украинские партизаны помогают приблизить нашу победу. Недавно они помогли разбомбить колонну россиян у Мариуполя.

Об этом советник городского головы Мариуполя. Петр Андрющенко. Он отметил, что украинским военным поступила информация от партизан о колонне российских грузовиков.

Важно Россияне взыскали 30 тысяч военных в Мариуполь: какая стратегия врага

Как местные помогли ВСУ

Ее удалось разбомбить и россияне понесли значительные потери.

"Что-то случилось по дороге благодаря своевременно переданным данным Мариупольским Сопротивлением. Хорошие новости. Приятные. Горжусь нашей группой "Е" Мариупольского Сопротивления", – написал он.



Скриншот

Последние новости из Мариуполя