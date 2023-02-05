Мариупольские партизаны помогли разбомбить колонну российских грузовиков
5 февраля 2023, 21:38Читати новину українською
Источник:Петр Андрущенко
Украинские партизаны помогают приблизить нашу победу. Недавно они помогли разбомбить колонну россиян у Мариуполя.
Об этом советник городского головы Мариуполя. Петр Андрющенко. Он отметил, что украинским военным поступила информация от партизан о колонне российских грузовиков.
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Ее удалось разбомбить и россияне понесли значительные потери.
"Что-то случилось по дороге благодаря своевременно переданным данным Мариупольским Сопротивлением. Хорошие новости. Приятные. Горжусь нашей группой "Е" Мариупольского Сопротивления", – написал он.
Последние новости из Мариуполя
- По информации мэрии Мариуполя, в оккупированном городе за последнюю неделю увеличилось количество российских войск. Сообщают, что в городе уже находится около 30 тысяч российских оккупантов.
- Однако Мариуполь не является конечной точкой предназначения для россиян. По данным мэрии города, оккупанты используют Мариуполь как логистический и военный хаб. То есть через Мариуполь происходит транзит военной техники и захватчиков в Запорожскую и Херсонскую области.
- Оккупанты привлекают своих россиян переселяться в оккупированный Мариуполь. Как рассказал Андрущенко, здесь они получают огромные преференции.
- В частности, это касается заработной платы. Если сравнивать, у них самая маленькая заработная плата, которую получает гражданский оккупант в городе, работая разнорабочим на строительстве, составляет 150 тысяч рублей.
- Также в Мариуполе у россиян приоритетное расселение. Их кормят раздельно. Кормят настолько, что они сами не едят то, что готовят наши коллаборанты, а продают мариупольцам под видом столовых в этих своих строительных лагерях, где они живут.
- Разрушив Мариуполь в Донецкой области, российские оккупанты начали устанавливать там свои порядки. В частности, они серьезно размышляют над тем, чтобы вернуть "историческое" название городу, которое было во времена Советского Союза.