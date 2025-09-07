У ніч на неділю, 7 вересня, російські військові вкотре масовано атакували Україну ударними дронами та ракетами. Усього противник залучив 823 засоби повітряного нападу.

Начальник управління комунікацій у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав це "черговим антирекордом". Деталі передає 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

Що відомо про масовану атаку 7 вересня?

Попри новий антирекорд за кількістю засобів нападу – 823 повітряні цілі, саме ракет цього разу росіяни запустили менше, аніж попереднього масованого обстрілу.

Серед 810 ворожих безпілотників, що летіли на Україну, лише близько половини – саме "Шахеди". Однак Ігнат зазначив, що дрони-імітатори також мають певне "корисне" навантаження, зокрема засоби розвідки типу камер або вибухівку.

До 5 кілограмів (вибухівки – 24 Канал) на "Герберу" без проблем може бути розміщено. І це теж небезпечний дрон. Якщо він попаде в якесь вразливе місце, то може принести серйозну шкоду,

– уточнив він.

Зверніть увагу! Зафіксовано влучання 9 ракет і 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

Наслідки російських ударів: головні новини