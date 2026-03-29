Били "Кинджалом" і майже 450 "Шахедами": як ППО відбила ворожий терор

У ніч проти 29 березня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак безпілотниками по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили сотні ворожих дронів.

Однак зафіксовано влучання у деяких регіонах. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Дивіться також Тривога на Київщині, вибухи – на Одещині та у Кривому Розі: "Шахеди" знову атакують Україну

Як Україна відбила атаку ворога?

Ворог розпочав атаку ще ввечері 28 березня. Російські війська застосували аеробалістичну ракету "Кинджал", запущену з повітряного простору Рязанської області, а також 442 ударні безпілотники різних типів.

Серед них – дрони-камікадзе типу "Шахед", а також "Гербера", "Італмас" та інші. Основні напрямки запусків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупований Крим.

Близько 300 із цих безпілотників становили саме "Шахеди", які Росія активно використовує для атак по українських містах.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 українські захисники знищили або подавили 380 ворожих безпілотників. Це один із найвищих показників відбиття атак за весь час повномасштабної війни.

Однак зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на семи локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали ще на 14 локаціях. Інформація про наслідки, масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Водночас повітряна атака не завершилася – у небі залишаються окремі ворожі безпілотники. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Що ще відомо про наслідки атаки?