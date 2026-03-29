Били "Кинжалом" и почти 450 "Шахедами": как ПВО отразила вражеский террор

В ночь на 29 марта Россия осуществила одну из самых масштабных атак беспилотниками по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили сотни вражеских дронов.

Однако зафиксировано попадание в некоторых регионах. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Как Украина отразила атаку врага?

Враг начал атаку еще вечером 28 марта. Российские войска применили аэробаллистическую ракету "Кинжал", запущенную из воздушного пространства Рязанской области, а также 442 ударные беспилотники различных типов.

Среди них – дроны-камикадзе типа "Шахед", а также "Гербера", "Италмас" и другие. Основные направления запусков: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированный Крым.

Около 300 из этих беспилотников составляли именно "Шахеды", которые Россия активно использует для атак по украинским городам.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинские защитники уничтожили или подавили 380 вражеских беспилотников. Это один из самых высоких показателей отражения атак за все время полномасштабной войны.

Однако зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на семи локациях. Кроме того, обломки сбитых дронов упали еще на 14 локациях. Информация о последствиях, масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

В то же время воздушная атака не завершилась – в небе остаются отдельные вражеские беспилотники. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Что еще известно о последствиях атаки?