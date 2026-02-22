Куди летіли десятки ракет і дронів: орієнтовний рух ворожих цілей під час масованої атаки

В ніч на 22 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні із застосування ракет та дронів. З'явилася карта орієнтовних маршрутів ворожих поітряних засобів.

Про це повідомляє телеграм-канал ППО Радар.

Як рухалися ворожі ракети і дрони під час масованої атаки?

В ніч на 22 лютого, за підрахунком моніторів, Росія атакувала Україну 250 БпЛА, 22 балістичними ракетами, 19 крилатими ракетами типу Х-101, "Іскандер-К" та 4 корабельними надзвуковими ракетами "Циркон". Останні летіли з окупованого Криму.

Більшість ракет і дронів було збито засобами ППО.

Ворог цілився по трансформаторних підстанціях, ТЕЦ, ТЕС та по аеродрому.



Орієнтовний маршрут ворожих дронів та ракет в ніч на 22 лютого / Фото "ППО Радар"

Що відомо про наслідки масованої атаки?