Про це повідомляє телеграм-канал ППО Радар.
Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакує Україну
Як рухалися ворожі ракети і дрони під час масованої атаки?
В ніч на 22 лютого, за підрахунком моніторів, Росія атакувала Україну 250 БпЛА, 22 балістичними ракетами, 19 крилатими ракетами типу Х-101, "Іскандер-К" та 4 корабельними надзвуковими ракетами "Циркон". Останні летіли з окупованого Криму.
Більшість ракет і дронів було збито засобами ППО.
Ворог цілився по трансформаторних підстанціях, ТЕЦ, ТЕС та по аеродрому.
Орієнтовний маршрут ворожих дронів та ракет в ніч на 22 лютого / Фото "ППО Радар"
Що відомо про наслідки масованої атаки?
Росія завдала ракетних ударів по Полтаві. Близько 6 ранку 22 лютого у місті пролунали вибухи. Працювала ППО. Внаслідок падінь уламків ворожих безпілотників пошкоджено паркани приватних домоволодінь. Постраждалих немає.
Також ворог завдав балістичного удару по Кропивницькому. У місті було неспокійно пів ночі. Атака росіян розпочалась із 4 ранку. Вибухи чули о 04:21, 05:31, 05:32, 05:37.
З близько 4:20 ранку у Київські області також довго гриміли вибухи. Київ фактично опинився головною ціллю комбінованої російської атаки. Відомо про падіння уламків у низці районів області, є 1 загиблий, пошкоджені будинки, критична інфраструктура, автомобілі, гаражі та нежитлові складські приміщення.