Об этом сообщает телеграм-канал ПВО Радар.
Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атакует Украину
Как двигались вражеские ракеты и дроны во время массированной атаки?
В ночь на 22 февраля, по подсчету мониторов, Россия атаковала Украину 250 БпЛА, 22 баллистическими ракетами, 19 крылатыми ракетами типа Х-101, "Искандер-К" и 4 корабельными сверхзвуковыми ракетами "Циркон". Последние летели из оккупированного Крыма.
Большинство ракет и дронов было сбито средствами ПВО.
Враг целился по трансформаторным подстанциям, ТЭЦ, ТЭС и по аэродрому.
Ориентировочный маршрут вражеских дронов и ракет в ночь на 22 февраля / Фото "ПВО Радар"
Что известно о последствиях массированной атаки?
Россия нанесла ракетные удары по Полтаве. Около 6 утра 22 февраля в городе прогремели взрывы. Работала ПВО. В результате падений обломков вражеских беспилотников повреждены заборы частных домовладений. Пострадавших нет.
Также враг нанес баллистический удар по Кропивницкому. В городе было неспокойно пол ночи. Атака россиян началась с 4 утра. Взрывы слышали в 04:21, 05:31, 05:32, 05:37.
С около 4:20 утра в Киевской области также долго гремели взрывы. Киев фактически оказался главной целью комбинированной российской атаки. Известно о падении обломков в ряде районов области, есть 1 погибший, повреждены дома, критическая инфраструктура, автомобили, гаражи и нежилые складские помещения.