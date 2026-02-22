Об этом сообщает телеграм-канал ПВО Радар.

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атакует Украину

Как двигались вражеские ракеты и дроны во время массированной атаки?

В ночь на 22 февраля, по подсчету мониторов, Россия атаковала Украину 250 БпЛА, 22 баллистическими ракетами, 19 крылатыми ракетами типа Х-101, "Искандер-К" и 4 корабельными сверхзвуковыми ракетами "Циркон". Последние летели из оккупированного Крыма.

Большинство ракет и дронов было сбито средствами ПВО.

Враг целился по трансформаторным подстанциям, ТЭЦ, ТЭС и по аэродрому.



Ориентировочный маршрут вражеских дронов и ракет в ночь на 22 февраля / Фото "ПВО Радар"

Что известно о последствиях массированной атаки?