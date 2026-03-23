Укр Рус
24 Канал Новини України
23 березня, 20:23
2
Оновлено - 20:37, 23 березня

Є інформація про можливу загрозу ракетних атак по Заходу країни, – голова Івано-Франківської ОВА

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Є інформація про можливу загрозу ракетних обстрілів по західних областях України, як повідомила Світлана Онищук.
  • Керівник Центру протидії дезінформації РНБО також попередив про підготовку ворога до чергової атаки.

Ворог може готувати черговий ракетний обстріл по Україні. Під загрозою, зокрема, і західні області нашої держави.

Про це написала очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Цікаво Путін дещо приховує: як Росія хоче змінити запуск ракет Х-101 і чи є нова загроза для України 

Що відомо про можливу підготовку ворога до нового ракетного удару?

Світлана Онищук підкреслила, що є інформація про можливу загрозу ракетних обстрілів території України, зокрема західних областей.

У разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких! 
– написала посадовиця.


Світлана Онищук попередила про можливу підготовку ворога до чергового ракетного удару по Україні / Фото з телеграм-каналу очільниці Івано-Франківської ОВА

Ще вдень 23 березня про підготовку ворога до чергової атаки по Україні попереджав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Ворог може готувати обстріл, будьте уважними до тривог", – зауважив лейтенант.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Коли саме ворог може вдарити по Україні?

  • Монітори писали, що російський агресор може вдарити по українських містах у ніч на 24 березня. Повідомляється, що пріоритетні цілі та кількість засобів ураження залишилися без змін. Йдеться про Захід та Центральну частину країни, включно зі столицею.

  • Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав бути особливо уважними найближчими днями. Зокрема, реагувати на тривоги найближчі 2 ночі.

  • Варто зазначити, що протягом дня 23 березня російські війська здійснювали передислокацію бортів Ту-95МС. Імовірно, це було зроблено саме для підготовки до удару.