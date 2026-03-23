Є інформація про можливу загрозу ракетних атак по Заходу країни, – голова Івано-Франківської ОВА
- Є інформація про можливу загрозу ракетних обстрілів по західних областях України, як повідомила Світлана Онищук.
- Керівник Центру протидії дезінформації РНБО також попередив про підготовку ворога до чергової атаки.
Ворог може готувати черговий ракетний обстріл по Україні. Під загрозою, зокрема, і західні області нашої держави.
Про це написала очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Що відомо про можливу підготовку ворога до нового ракетного удару?
Світлана Онищук підкреслила, що є інформація про можливу загрозу ракетних обстрілів території України, зокрема західних областей.
У разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких!
– написала посадовиця.
Світлана Онищук попередила про можливу підготовку ворога до чергового ракетного удару по Україні / Фото з телеграм-каналу очільниці Івано-Франківської ОВА
Ще вдень 23 березня про підготовку ворога до чергової атаки по Україні попереджав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"Ворог може готувати обстріл, будьте уважними до тривог", – зауважив лейтенант.
Коли саме ворог може вдарити по Україні?
Монітори писали, що російський агресор може вдарити по українських містах у ніч на 24 березня. Повідомляється, що пріоритетні цілі та кількість засобів ураження залишилися без змін. Йдеться про Захід та Центральну частину країни, включно зі столицею.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав бути особливо уважними найближчими днями. Зокрема, реагувати на тривоги найближчі 2 ночі.
Варто зазначити, що протягом дня 23 березня російські війська здійснювали передислокацію бортів Ту-95МС. Імовірно, це було зроблено саме для підготовки до удару.