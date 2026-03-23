Є інформація про можливу загрозу ракетних атак по Заходу країни, – голова Івано-Франківської ОВА

Ворог може готувати черговий ракетний обстріл по Україні. Під загрозою, зокрема, і західні області нашої держави.

Про це написала очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Що відомо про можливу підготовку ворога до нового ракетного удару?

Світлана Онищук підкреслила, що є інформація про можливу загрозу ракетних обстрілів території України, зокрема західних областей.

У разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких!

– написала посадовиця.



Світлана Онищук попередила про можливу підготовку ворога до чергового ракетного удару по Україні / Фото з телеграм-каналу очільниці Івано-Франківської ОВА

Ще вдень 23 березня про підготовку ворога до чергової атаки по Україні попереджав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Ворог може готувати обстріл, будьте уважними до тривог", – зауважив лейтенант.

