Есть информация о возможной угрозе ракетных атак по Западу страны, – глава Ивано-Франковской ОВА

Враг может готовить очередной ракетный обстрел по Украине. Под угрозой, в частности, и западные области нашего государства.

Об этом написала руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Что известно о возможной подготовке врага к новому ракетному удару?

Светлана Онищук подчеркнула, что есть информация о возможной угрозе ракетных обстрелов территории Украины, в частности западных областей.

В случае объявления воздушной тревоги находитесь в безопасных местах! Берегите себя и своих близких!

– написала чиновница.



Светлана Онищук предупредила о возможной подготовке врага к очередному ракетному удару по Украине

Еще днем 23 марта о подготовке врага к очередной атаке по Украине предупреждал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Враг может готовить обстрел, будьте внимательны к тревогам", – заметил лейтенант.