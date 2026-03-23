Есть информация о возможной угрозе ракетных атак по Западу страны, – глава Ивано-Франковской ОВА
Враг может готовить очередной ракетный обстрел по Украине. Под угрозой, в частности, и западные области нашего государства.
Об этом написала руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Что известно о возможной подготовке врага к новому ракетному удару?
Светлана Онищук подчеркнула, что есть информация о возможной угрозе ракетных обстрелов территории Украины, в частности западных областей.
В случае объявления воздушной тревоги находитесь в безопасных местах! Берегите себя и своих близких!
– написала чиновница.
Фото из телеграм-канала руководительницы Ивано-Франковской ОВА
Еще днем 23 марта о подготовке врага к очередной атаке по Украине предупреждал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
"Враг может готовить обстрел, будьте внимательны к тревогам", – заметил лейтенант.