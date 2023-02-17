Авіаналіт чи масований ракетний обстріл: що чекати від Росії 24 лютого

Українці з деякими побоюваннями очікують наступний тиждень через річницю повномасштабного вторгнення Росії. Офіційні особи попереджають, що в п'ятницю, 24 лютого, Росія може готувати чергову масовану атаку. Крім того, 21 лютого Владімір Путін готує звернення до росіян.

В інформаційному полі точаться дискусії, що ж Путін планує сказати 21 лютого, та що в планах кремлівського диктатора на річницю повномасштабного вторгнення. 24 Канал проаналізував заяви офіційних осіб й експертів, а також звіти аналітиків.

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Сакральні дати Путіна: що було в попередні рази

За майже рік повномасштабного вторгнення було кілька сакральних дат, на які Путін міг планувати масовані обстріли чи гучні заяви. Наприклад, від Путіна очікували гучних заяв на 9 травня.

У ЗМІ дискутували, що Путін може оголосити про мобілізацію у Росії, вторгнення у Молдову, "референдум" чи приєднання окупованих територій України до складу Росії. Однак нічого з вище переліченого 9 травня не відбулося, як і масованого обстрілу.

Восени Путін оголосив про так звану "часткову" мобілізацію у Росії, а також про анексію українських територій, але не пов'язав це із сакральною датою. Що більше, після того, як Путін оголосив про анексію українських територій, Сили оборони повернули Лиман, а згодом і Херсон.

Чогось незвичного від Путіна також чекали на його день народження – 7 жовтня. Проте й цього разу кремлівський диктатор нічого незвичного не оголосив. Натомість Путін отримав "подарунок" у вигляді вибуху на Кримському мосту 8 жовтня. Саме після цього росіяни й розпочали довготривалу серію масованих обстрілів України.

Врешті-решт, чи не єдиний випадок, коли Путін пов'язав щось з визначними датами – були обстріли на Різдво 25 грудня, а також атаки на Новий рік. Однак в цьому випадку йдеться, швидше за все, про намір зіпсувати українцям святковий настрій, вдавшись до терору.

Що передує 24 лютого

Найближчий тиждень обіцяє бути вкрай насиченим. По-перше, у Німеччині 17 лютого стартувала Мюнхенська безпекова конференція. В Україні очікують, що в Мюнхені можуть бути прийняті важливі рішення щодо військової допомоги нашій країні, зокрема в контексті авіації.

Також до річниці повномасштабного вторгнення у Польщу має прилетіти президент США Джо Байден. Ймовірно, він зустрінеться з Володимиром Зеленським. Проте офіційної інформації немає.

Щодо Росії, то 21 лютого Путін готує виступ перед федеральними зборами. А після цього 22 лютого у Москві на стадіоні "Лужники" має відбутися мітинг-концерт, присвячений роковинам початку війни в Україні, де Путін також виголосить промову.

Далі буде 23 лютого – день радянської армії і 24 лютого – річниця вторгнення.

В Україні попереджають про масовану атаку

Російські військові в лютому вже двічі масовано атакували Україну. Перша атака відбулася 10 лютого, після чого повторилася 16 лютого.

Під час першої атаки Росія використала 71 ракету, з яких 61 – сили ППО збили. Водночас 16 лютого окупанти випустили значно менше ракет – 32, з яких було збито 14.

Російський обстріл з різницею у 6 днів порушив логіку масованих ракетних обстрілів, які відбувалися один раз приблизно на 10 – 14 днів. До 10 лютого попередня масована така була 26 січня.

Попередження від ОП

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк попередив, що 24 лютого Росія може запустити три хвилі ракет.

Подоляк переконаний, що до річниці від початку повномасштабної війни росіяни спробують накопичити той обсяг, який завжди використовують для "масованого 3-хвильового каскаду" і показати, що у них ще "порох у порохівницях".

Він звернув увагу, що в Росії є дефіцит ракет, зокрема під час обстрілу 16 лютого окупанти використали 32 ракети, а не понад 60 – 70, як зазвичай.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що 24 лютого Україна готова до різних сценаріїв.

Не забувайте, що в нас класні Повітряні сили, тому слухайте, що кажуть саме ці люди, які вміють збивати російські та інші повітряні цілі,

– написав Єрмак.

Удар може бути 23 – 24 лютого: заява Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов теж вважає, що 23 – 24 лютого росіяни можуть вдатися до нового масованого обстрілу. Водночас секретар РНБО наголосив, що нова атака аж ніяк не вплине на перебіг війни.

Вони готуються і будуть намагатися на 23 – 24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього потрібно спокійніше ставитися. Ба більше, ми до цього готові,

– підкреслив Данілов.

Він додав, що Україна пережила не одну масовану атаку, тому повинна впоратися з новим обстрілом.

"Так, ще раз скажу, буде важко. До цього треба готуватися. Треба зберігати максимальний спокій. Розуміти, що ми обов’язково переможемо", – резюмував Данілов.

Терор на сакральні дати: що кажуть у ЗСУ та ISW

Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь", заявила, що в період з 22 до 24 лютого Росія може готувати масований ракетний удар.

"Розраховуючи тактику ворога, ми можемо спрогнозувати, що цілком ймовірно з 22 по 24 лютого, коли у Росії відповідні події мають сакральне значення на вищому державному рівні, ці дні можуть супроводжуватися такими способами терору, які противник застосовує протягом цього повномасштабного вторгнення. Тобто ворог ці способи терору використовує як супровід своїх подій або реагування на об'єднання світової спільноти проти їхньої діяльності", – сказала Гуменюк.

Крім того, Гуменюк наголошувала на зміну тактики окупантів через ефективність ППО України. За її словами, росіяни починають застосовувати хвильові атаки, в яких комбінують "Шахіди" й ракети різного типу базування та спрямування.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль може завдати чергової серії ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю.

В ISW заявляють, що окупанти не досягли військових успіхів на фронті, тому й використають терор проти цивільних.

Росія стягує авіацію: чи буде масове застосування літаків

Офіційні особи в Україні, а також західні партнери та ЗМІ попереджали, що Росія готує новий великий наступ на початку 2023 року. В Україні вже заявляють, що наступ Росії триває, зокрема на Донбасі. Однак під Бахмутом і Вугледаром росіяни не мають успіху, зазнаючи рекордних втрат у війні.

На тлі ймовірних невдач Росії з наступом британське видання Financial Times з посиланням на свої джерела з розвідданими, якими обмінюються союзники по НАТО, повідомило, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною.

Це може свідчити про те, що окупанти готуються задіяти свої літаки та вертольоти для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

Що кажуть в ОП та експерти

Радник ОП Михайло Подоляк заспокоїв, що наразі не спостерігається суттєве збільшення кількості авіаційної техніки, яка б могла принципово вплинула на перебіг війни.

Водночас він наголосив на ірраціональному мисленні росіян, які не проводять аналітику війни. Подоляк натякає, що від Кремля можна чекати будь-чого, оскільки масований наліт авіації може мати серйозні втрати для ворога.

Подоляк нагадав, що Росія практично завжди використовує виключно стратегічну авіацію для терору українців зі своєї території та тактичну з Білорусі. Простими словами, росіяни ховають свої літаки від Сил оборони України.

Вони можуть збільшити десь інтенсивність обстрілів, підтягнувши ще якусь низку артилерії, але знову ж таки це не дуже принципово,

– сказав він і додав, що Україна знищить літаки Росії, якщо їх кількість збільшиться.

Військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що росіяни зосередили близько 400 літаків і 300 гелікоптерів біля кордону з Україною.

Зважаючи на те, що Росія має перевагу в небі, Україна робитиме ставку на сили ППО в боротьбі з авіацією противника.

"Якщо вони полізуть у великій кількості, сподіваюсь, що наше ППО дасть відсіч. Багато разів вона демонструвала, що ми вміємо працювати з тими комплексами, які у нас були і які нам поставили союзники. Думаю, що нічого суттєво не зміниться. Але це ще одне навантаження, яке вони нам зроблять", – наголосив Олексій Гетьман.

Де Росія може застосувати авіацію: аналіз ISW

Фахівців американського Інституту вивчення війни сумніваються, що Росія виділить значну кількість авіації для ведення бойових дій над територією, контрольованою Україною.

Аналітики припустили, що російські винищувачі можуть підтримати наземний наступ.

Високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що 80% російських повітряних сил залишаються недоторканими. Повідомляється, що російські війська намагаються вивести з ладу українську ППО, готуючись до масштабної кампанії із завдання ударів.

Міноборони Британії повідомило 16 лютого, що кількість російських вильотів зросла за останній тиждень до рівня, який востаннє спостерігався влітку 2022 року.

Водночас там заявили, що російські сили не збільшили свою повітряну присутність в Україні. Тому російські сили навряд чи готуються до тривалої повітряної кампанії.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що можливостей української ППО не достатньо для протидії новій хвилі повітряних атак. Однак, за його словами, немає жодних ознак неминучої масованої російської повітряної атаки.