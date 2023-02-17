Авианалит или массированный ракетный обстрел: что ждать от России 24 февраля

Украинцы с некоторыми опасениями ожидают следующую неделю из-за годовщины полномасштабного вторжения России. Официальные лица предупреждают, что в пятницу, 24 февраля, Россия может готовить очередную массированную атаку. Кроме того, 21 февраля Владимир Путин готовит обращение к россиянам.

В информационном поле ведутся дискуссии, что же Путин планирует сказать 21 февраля, и что в планах кремлевского диктатора на годовщину полномасштабного вторжения. 24 Канал проанализировал заявления официальных лиц и экспертов, а также отчеты аналитиков.

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Сакральные даты Путина: что было в прошлые разы

За год полномасштабного вторжения было несколько сакральных дат, на которые Путин мог планировать массированные обстрелы или громкие заявления. К примеру, от Путина ожидали громких заявлений на 9 мая.

В СМИ дискутировали, что Путин может объявить о мобилизации в России, вторжении в Молдову, "референдум" или присоединении оккупированных территорий Украины в состав России. Однако ничего из вышеперечисленного 9 мая не произошло, как и массированного обстрела.

Осенью Путин объявил о так называемой "частичной" мобилизации в России, а также об аннексии украинских территорий, но не связал это с сакральной датой. Более того, после того, как Путин объявил об аннексии украинских территорий, Силы обороны вернули Лиман, а впоследствии и Херсон.

Чего-то необычного от Путина также ждали на его день рождения – 7 октября. Однако и в этот раз кремлевский диктатор ничего необычного не объявил. Путин получил "подарок" в виде взрыва на Крымском мосту 8 октября. Именно после этого россияне и начали продолжительную серию массированных обстрелов Украины.

В конце концов, едва ли не единственный случай, когда Путин связал что-то с выдающимися датами – были обстрелы на Рождество 25 декабря, а также атаки на Новый год. Однако в этом случае речь идет, скорее всего, о намерении испортить украинцам праздничное настроение, прибегнув к террору.

Что предшествует 24 февраля

Ближайшая неделя обещает быть крайне насыщенной. Во-первых, в Германии 17 февраля стартовала Мюнхенская конференция безопасности. В Украине ожидают, что в Мюнхене могут быть приняты важные решения по военной помощи нашей стране, в частности, в контексте авиации.

Также в годовщину полномасштабного вторжения в Польшу должен прилететь президент США Джо Байден. По всей вероятности, он встретится с Владимиром Зеленским. Однако официальной информации нет.

Что касается России, то 21 февраля Путин готовит выступление перед федеральным собранием. А после этого 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" должен пройти митинг-концерт, посвященный годовщине начала войны в Украине, где Путин также произнесет речь.

Продолжение следует 23 февраля – день советской армии и 24 февраля – годовщина вторжения.

В Украине предупреждают о массированной атаке

Российские военные в феврале уже дважды массированно атаковали Украину. Первая атака произошла 10 февраля, после чего повторилась 16 февраля.

Во время первой атаки Россия использовала 71 ракету, из которых 61 силы ПВО сбили. В то же время 16 февраля оккупанты выпустили значительно меньше ракет – 32, из которых было сбито 14.

Российский обстрел с разницей в 6 дней нарушил логику массированных ракетных обстрелов, которые происходили один раз примерно в 10 – 14 дней. До 10 февраля предыдущая массированная такова была 26 января.

Предупреждение от ОП

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк предупредил, что 24 февраля Россия может запустить три волны ракет.

Подоляк убежден, что к годовщине с начала полномасштабной войны россияне попытаются накопить тот объем, который всегда используют для "массированного 3-волнового каскада" и показать, что у них еще "порох в пороховницах".

Он обратил внимание, что в России есть дефицит ракет, в частности, при обстреле 16 февраля оккупанты использовали 32 ракеты, а не более 60 – 70, как обычно.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что 24 февраля Украина готова к разным сценариям.

Не забывайте, что у нас классные воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели,

– написал Ермак.

Удар может быть 23 – 24 февраля: заявление Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже считает, что 23 – 24 февраля россияне могут прибегнуть к новому массированному обстрелу. В то же время секретарь СНБО отметил, что новая атака никак не повлияет на ход войны.

Они готовятся и будут пытаться на 23 – 24 февраля совершить еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно более спокойно относиться. Более того, мы к этому готовы,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Украина пережила не одну массированную атаку, поэтому должна справиться с новым обстрелом.

"Так, еще раз скажу, будет тяжело. К этому надо готовиться. Надо сохранять максимальное спокойствие. Понимать, что мы обязательно победим", – резюмировал Данилов.

Террор на сакральные даты: что говорят в ВСУ и ISW

Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг", заявила, что в период с 22 по 24 февраля Россия может готовить массированный ракетный удар.

"Рассчитывая тактику врага, мы можем спрогнозировать, что по всей вероятности с 22 по 24 февраля, когда в России соответствующие события имеют сакральное значение на высшем государственном уровне, эти дни могут сопровождаться такими способами террора, которые противник применяет в течение этого полномасштабного вторжения. То есть враг эти способы террора использует как сопровождение своих событий или реагирование на объединение мирового сообщества против их деятельности", – сказала Гуменюк.

Кроме того, Гуменюк отмечала изменение тактики окупантов из-за эффективности ПВО Украины. По ее словам, россияне начинают применять волновые атаки, в которых комбинируют "Шахиды" и ракеты разного типа базирования и направления.

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль может нанести очередную серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину.

В ISW заявляют, что оккупанты не добились военных успехов на фронте, поэтому и используют террор против гражданских.

Россия стягивает авиацию: будет ли массовое применение самолетов

Официальные лица в Украине, а также западные партнеры и СМИ предупреждали, что Россия готовит новое большое наступление в начале 2023 года. В Украине уже заявляют, что наступление России продолжается, в частности, на Донбассе. Однако под Бахмутом и Угледаром россияне не имеют успеха, понеся рекордные потери в войне.

На фоне вероятных неудач России с наступлением британского издания Financial Times со ссылкой на свои источники с разведданными, которыми обмениваются союзники по НАТО, сообщило, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной.

Это может свидетельствовать о том, что оккупанты готовятся задействовать свои самолеты и вертолеты для поддержки пробуксовывающего наземного наступления.

Что говорят в ОП и эксперты

Советник ОП Михаил Подоляк успокоил, что пока не наблюдается существенного увеличения количества авиационной техники, которое могло бы принципиально повлиять на ход войны.

В то же время он отметил иррациональное мышление россиян, которые не проводят аналитику войны. Подоляк намекает, что от Кремля можно ожидать чего-либо, поскольку массированный налет авиации может иметь серьезные потери для врага.

Подоляк напомнил, что Россия практически всегда использует исключительно стратегическую авиацию для террора украинцев со своей территории и тактическую из Беларуси. Простыми словами, россияне хоронят свои самолеты от Сил обороны Украины.

Они могут увеличить интенсивность обстрелов, подтянув еще какой-то ряд артиллерии, но опять же это не очень принципиально,

– сказал он и добавил, что Украина уничтожит самолеты России, если их количество увеличится.

Военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что россияне сосредоточили около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.

Учитывая, что у России есть преимущество в небе, Украина будет делать ставку на силы ПВО в борьбе с авиацией противника.

"Если они полезут в большом количестве, надеюсь, что наше ПВО даст отпор. Много раз оно демонстрировало, что мы умеем работать с теми комплексами, которые у нас были и которые нам поставили союзники. Думаю, что ничего существенно не изменится. Но это еще одна нагрузка, которую они нам сделают", – подчеркнул Алексей Гетьман.

Где Россия может применить авиацию: анализ ISW

Специалисты американского Института изучения войны сомневаются, что Россия выделит значительное количество авиации для ведения боевых действий над территорией, контролируемой Украиной.

Аналитики допустили, что российские истребители могут поддержать наземное наступление.

Высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что 80% российских воздушных сил остаются нетронутыми. Сообщается, что российские войска пытаются вывести из строя украинскую ПВО, готовясь к масштабной кампании по нанесению ударов.

Минобороны Британии сообщило 16 февраля, что количество российских вылетов возросло за последнюю неделю до уровня, который последний раз наблюдался летом 2022 года.

В то же время, там заявили, что российские силы не увеличили свое воздушное присутствие в Украине. Поэтому российские силы вряд ли готовятся к продолжительной воздушной кампании.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возможностей украинского ПВО недостаточно для противодействия новой волне воздушных атак. Однако, по его словам, нет никаких признаков неизбежной массированной российской воздушной атаки.