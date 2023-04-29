Повторюють злочини Гітлера, – військовий експерт про ракетні удари Росії по Умані та Дніпру

Нова масована ракетна атака на Україну 27 – 28 квітня була спрямована саме на цивільну інфраструктуру. Росія підступно спланувала свої атаки так, аби в будь-якому випадку були жертви серед мирного населення.

Від російських загарбників, які обрали тактику терору, не варто очікувати військово обґрунтованих рішень. Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.

Дивіться до теми Тероризувала Сирію: що відомо про ракету Х-555, якою Росія атакує Україну

Ціль – цивільна інфраструктура

У ніч на 27 квітня росіяни завдали чергової терористичної масованої атаки на Миколаїв, а під ранок 28 квітня – на Умань та Дніпро. Цілями окупантів стала цивільна інфраструктура. Загинули десятки мирних мешканців.

Навряд чи можна сказати, що у росіян зараз багато ракет, щоб вони більш-менш раціонально планували удари так, як це було восени – взимку минулого року. Минула 51 доба, протягом якої росіяни могли накопичити залп на два масовані обстріли. Але вони вчинили дивно, спочатку 4 дефіцитні ракети вдарили по Миколаєву, а потім 23 ракети взагалі незрозуміло куди,

– розповів Іван Киричевський.

Він додав, що, можливо, росіяни ставили собі за мету цілеспрямовано піти на воєнний злочин – бити по українській цивільній інфраструктурі. Або ж вони так планували траєкторію польоту, щоб ракети пролітали якомога ближче до житлових будинків. Тоді будь-яка спроба збиття завершилась супутніми жертвами мирного населення.

"Іншої логіки поведінки аніж цілеспрямований злочин у росіян не проглядається. Можемо пригадати прогнози очільника ГУР МО Буданова, який казав, що було б логічно чекати, що росіяни невеликі запаси ракет витратять на нашу військову інфраструктуру", – зазначив Киричевський.

Іван Киричевський про логіку масованих обстрілів росіян: дивитись відео

Росія наслідує нацистську Німеччину

Росіяни фактично самі зізнались, що на цьому етапі їхня військова мета – це терор цивільного населення. Тобто вони цілеспрямовано перейшли до дій, які кваліфікуватиме виключно міжнародне кримінальне законодавство. Тому логіки, притаманної військовому процесу, від окупантів чекати не варто.

Це схоже на дії Гітлера, який обстрілював західні країни ракетами ФАУ-1 задля того, щоб спричинити капітуляційні настрої в мешканців там,

– відмітив військовий експерт.

Ці удари Німеччина припинила лише у квітні 1945 року, коли у них не залишилось ані заводів для виробництва, ані робочої сили та пускових установок. Фактично, наголосив Киричевський, Росія повторює злочини Гітлера та нацистської Німеччини у той час, тобто стає тим злом, проти якого начебто мала боротись зараз.

Ситуація з ракетами у Росії: що відомо