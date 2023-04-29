Повторяют преступления Гитлера, – военный эксперт о ракетных ударах России по Умани и Днепру

Новая массированная ракетная атака на Украину 27 – 28 апреля была направлена именно на гражданскую инфраструктуру. Россия коварно спланировала свои атаки так, чтобы в любом случае были жертвы среди мирного населения.

От российских захватчиков, избравших тактику террора, не стоит ожидать военно обоснованных решений. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Смотрите по теме Терроризировала Сирию: что известно о ракете Х-555, которой Россия атакует Украину

Цель – гражданская инфраструктура

В ночь на 27 апреля россияне нанесли очередную террористическую массированную атаку на Николаев, а под утро 28 апреля – на Умань да Днепр. Целями оккупантов стала гражданская инфраструктура. Погибли десятки мирных жителей.

Вряд ли можно сказать, что у россиян сейчас много ракет, чтобы они более или менее рационально планировали удары, как это было осенью – зимой прошлого года. Прошли 51 сутки, в течение которых россияне могли накопить залп на два массированных обстрела. Но они поступили странно, сначала 4 дефицитных ракеты ударили по Николаеву, а потом 23 ракеты вообще непонятно куда,

– рассказал Иван Киричевский.

Он добавил, что, возможно, россияне ставили своей целью целенаправленно пойти на военное преступление – бить по украинской гражданской инфраструктуре. Или они так планировали траекторию полета, чтобы ракеты пролетали как можно ближе к жилым домам. Тогда любая попытка уничтожения ракет завершилась сопутствующими жертвами мирного населения.

"Другой логики поведения, чем целенаправленное преступление у россиян, не просматривается. Можем вспомнить прогнозы главы ГУР МО Буданова, который говорил, что было бы логично ожидать, что россияне небольшие запасы ракет потратят на нашу военную инфраструктуру", – отметил Киричевский.

Иван Киричевский о логике массированных обстрелов россиян: смотреть видео

Россия следует нацистской Германии

Россияне фактически сами признались, что на этом этапе их военная цель – это террор гражданского населения. То есть они целенаправленно перешли к действиям, которые будут квалифицироваться исключительно международным уголовным законодательством. Поэтому логики, присущей военному процессу, от оккупантов ждать не стоит.

Это похоже на действия Гитлера, который обстреливал западные страны ракетами ФАУ-1 для того, чтобы вызвать капитуляционные настроения у жителей там,

– заметил военный эксперт.

Эти удары Германия прекратила только в апреле 1945 года, когда у них не осталось ни заводов для производства, ни рабочей силы и пусковых установок. Фактически, подчеркнул Киричевски, Россия повторяет преступления Гитлера и нацистской Германии в то время, то есть становится тем злом, против которого будто бы должна была бороться сейчас.

Ситуация с ракетами в России: что известно