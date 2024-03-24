Найбільша російська атака на енергосистему: ДТЕК втратив 50% генерації
Масштабний ракетний обстріл 22 березня став найбільшою російською атакою на енергосистему України за весь час повномасштабної війни. Загалом енергетична інфрастуктура зазнала значних ушкоджень.
Через російські обстріли, ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії. Про це сказав гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць,
– пояснив Коваленко.
Наразі всі області й міста України заживлені, однак найскладніша ситуація залишається у Харкові. За словами Сергія Коваленка, саме це місто найбільше постраждало від обстрілів у контексті енергосистеми.
Атака на енергосистему 22 березня: що відомо
- Вранці 22 березня російські війська завдали цинічного масованого ракетного удару по Україні. Удари переважно були спрямовані на енергетичну інфраструктуру.
- Окупанти нанесли понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста Харків. Внаслідок цього місто фактично опинилося без електропостачання, і всі екстрені служби вже взялися за роботу. Мер Харкова Ігор Терехов також попередив про проблеми з водопостачанням через знеструмлення насосних підстанцій у місті.
- Серія вибухів прогриміла в Дніпрі, що призвело до відключення світла в деяких районах міста. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська здійснили комбіновану атаку на місто "Шахедами" та ракетами. За його словами, були уражені об'єкти критичної інфраструктури.
- Російські окупанти також завдали ракетного удару по Дніпровській ГЕС. Відомо, що було два прямих влучання – в електростанцію ГЕС-1 і ГЕС-2. Загалом росіяни використали понад 8 ракет.
- Ще за день до атаки росіяни почали готуватися та попереджали про удар – вони поширювати інформацію, нібито українські війська збираються атакувати ДніпроГЕС. Вочевидь, ворог розраховував на підрив дамби та хотів переконати світ у провині України.