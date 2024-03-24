Крупнейшая российская атака на энергосистему: ДТЭК потерял 50% генерации
Масштабный ракетный обстрел 22 марта стал крупнейшей российской атакой на энергосистему Украины за все время полномасштабной войны. В целом энергетическая инфрастуктура получила значительные повреждения.
Из-за российских обстрелов, ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии. Об этом сказал гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Если говорить о группе ДТЭК, то потеряно 50% генерационных объектов. Сколько надо времени и денег на восстановление – будем выяснять еще несколько дней. Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и не месяц,
– пояснил Коваленко.
Сейчас во всех областях и городах Украины возобновили электроснабжение, однако самая сложная ситуация остается в Харькове. По словам Сергея Коваленко, именно этот город больше всего пострадал от обстрелов в контексте энергосистемы.
Атака на энергосистему 22 марта: что известно
- Утром 22 марта российские войска нанесли циничный массированный ракетный удар по Украине. Удары преимущественно были направлены на энергетическую инфраструктуру.
- Оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города Харьков. Вследствие этого город фактически оказался без электроснабжения, и все экстренные службы уже взялись за работу. Мэр Харькова Игорь Терехов также предупредил о проблемах с водоснабжением из-за обесточивания насосных подстанций в городе.
- Серия взрывов прогремела в Днепре, что привело к отключению света в некоторых районах города. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска осуществили комбинированную атаку на город "Шахедами" и ракетами. По его словам, были поражены объекты критической инфраструктуры.
- Российские оккупанты также нанесли ракетный удар по Днепровской ГЭС. Известно, что было два прямых попадания – в электростанцию ГЭС-1 и ГЭС-2. В общем россияне использовали более 8 ракет.
- Еще за день до атаки россияне начали готовиться и предупреждали об ударе – они распространяли информацию, якобы украинские войска собираются атаковать ДнепроГЭС. Очевидно, враг рассчитывал на подрыв дамбы и хотел убедить мир в вине Украины.