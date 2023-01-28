Чи може роботодавець вимагати від працівників документи про військовий облік: пояснення адвоката
В Україні на сьогодні триває проведення загальної мобілізації. Також військовозобов’язаним необхідно ставати на військовий облік.
Багатьох цікавить питання, чи можуть роботодавці вимагати документи про військовий облік у нових та старих працівників. Про це детальніше розповів адвокат Богдан Пересада.
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Чи має право роботодавець вимагати документи про військовий облік
З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:
- перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися з використанням мобільного додатка Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;
- доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);
- надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Таким чином, під час прийняття на роботу роботодавець має право просити надати військово-обліковий документ і лише після цього приймати вас на роботу.
Адвокат наголосив, що формально у роботодавця є право просити надати відповідну інформацію у вже працюючої людини, але водночас не можна звільнити з роботи, якщо особа не надасть таку інформацію або ж надасть її у неповному обсязі.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 27 січня українські урядовці ухвалили чимало важливих рішень, зокрема щодо заборони виїзду чиновників за кордон та порядку бронювання працівників від мобілізації. Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що рішення про відстрочку ухвалюватиме Мінекономіки.
- Також 24 Канал повідомляв, чи має право роботодавець вручати повістки своїм працівникам.
- Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що громадяни України, які перебувають за кордоном понад три місяці, зобов'язані стати на консульський облік.
- До речі, вручати повістки можуть також інші посадові особи, що передбачені законодавством. Йдеться навіть про керівників ЖЕКів. Однак – лише тим чоловікам, які мають від 18 до 60 років.