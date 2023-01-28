Багатьох цікавить питання, чи можуть роботодавці вимагати документи про військовий облік у нових та старих працівників. Про це детальніше розповів адвокат Богдан Пересада.

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Чи має право роботодавець вимагати документи про військовий облік

З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися з використанням мобільного додатка Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, під час прийняття на роботу роботодавець має право просити надати військово-обліковий документ і лише після цього приймати вас на роботу.

Адвокат наголосив, що формально у роботодавця є право просити надати відповідну інформацію у вже працюючої людини, але водночас не можна звільнити з роботи, якщо особа не надасть таку інформацію або ж надасть її у неповному обсязі.

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