У п'яницю, 27 січня, українські урядовці ухвалили чимало важливих рішень, зокрема щодо заборони виїзду чиновників за кордон та порядку бронювання працівників від мобілізації. Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що рішення про відстрочку ухвалюватиме Мінекономіки.

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Критерії бронювання є критично важливими для нашої економіки

Високопосадовець констатував, що уряд затвердив порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є вкрай важливими для того, аби наша економіка стабільно функціонувала.

Встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані,

– написав Мельничук.

Зауважимо, що в його повідомленні не йдеться про те, який саме порядок бронювання працівників визначили урядовці. Очевидно, що відповідний документ, у якому все прописано, з'явиться на сайті Урядового порталу через певний час.

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Загальна мобілізація триває: що потрібно знати

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що громадяни України, які перебувають за кордоном понад три місяці, зобов'язані стати на консульський облік. Власне, це також стосується нового порядку бронювання.

Окрім того, юристи констатували, що керівники мають право вручати повістки своїм працівникам. Водночас роботодавці повинні контролювати прибуття військовозобов'язаних громадян у ТЦК.

За словами того ж таки Романа Горбача, вручати повістки можуть також інші посадові особи, що передбачені законодавством. Скажімо, йдеться навіть про керівників ЖЕКів. Однак – лише тим чоловікам, які мають від 18 до 60 років.



Спростування популярних фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу