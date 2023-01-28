Многих интересует вопрос, могут ли работодатели требовать документы о военном учете новых и старых работников. Об этом подробнее рассказал адвокат Богдан Пересада.

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Имеет ли право работодатель требовать документы о военном учете

В целях ведения персонального военного учета государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют:

проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучение) наличия военно-учетного документа или отражения в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться с использованием мобильного приложения Действие. Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки;

доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил военного учета под личную подпись при принятии на работу (обучение);

отправка в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Таким образом, при принятии на работу работодатель имеет право просить предоставить военно-учетный документ и только после этого принимать вас на работу.

Адвокат подчеркнул, что формально у работодателя есть право просить предоставить соответствующую информацию у уже работающего человека, но в то же время нельзя уволить с работы, если лицо не предоставит такую информацию или предоставит ее в неполном объеме.

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