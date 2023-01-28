Может ли работодатель требовать от работников документы о военном учете: объяснение адвоката
В Украине на сегодняшний день продолжается проведение общей мобилизации. Также военнообязанным необходимо становиться на военный учет.
Многих интересует вопрос, могут ли работодатели требовать документы о военном учете новых и старых работников. Об этом подробнее рассказал адвокат Богдан Пересада.
К теме Будут ли украинцам вручать повестки за рубежом: что нужно знать о новых правилах военного учета
Имеет ли право работодатель требовать документы о военном учете
В целях ведения персонального военного учета государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют:
- проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучение) наличия военно-учетного документа или отражения в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться с использованием мобильного приложения Действие. Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки;
- доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил военного учета под личную подпись при принятии на работу (обучение);
- отправка в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Таким образом, при принятии на работу работодатель имеет право просить предоставить военно-учетный документ и только после этого принимать вас на работу.
Адвокат подчеркнул, что формально у работодателя есть право просить предоставить соответствующую информацию у уже работающего человека, но в то же время нельзя уволить с работы, если лицо не предоставит такую информацию или предоставит ее в неполном объеме.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 27 января украинские чиновники приняли немало важных решений, в частности, запрета выезда чиновников за границу и порядка бронирования работников от мобилизации. Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что решение об отсрочке будет принимать Минэкономики.
- Также 24 Канал сообщал, имеет ли право работодатель вручать повестки своим работникам.
- Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что граждане Украины, которые находятся за границей более трех месяцев, обязаны встать на консульский учет.
- Кстати, вручать повестки могут также другие должностные лица, предусмотренные законодательством. Речь даже о руководителях ЖЭКов. Однако только тем мужчинам, которые имеют от 18 до 60 лет.