У мене була істерика – боялася, що бункер не витримає бомбардування, – евакуйована з "Азовсталі"
Джерело:Reuters
Мешканці Маріуполя, яким вдалося евакуюватися з епіцентру жахіть – підвалів сталеливарного заводу "Азовсталь", зі страхом та болем згадують останні два місяці свого життя. Однією із перших своїми переживаннями поділилася Наталя Усманова.
37-річна мешканка Маріуполя пригадує, що впродовж переховувань у бункері "Азовсталі" їй здавалося, наче серце зупиниться. Кожен постріл здавався останнім. Про це вона розповіла у неділю, 1 травня, відразу після евакуації.
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Про що найбільше боялися маріупольці, які перебували у підвалах "Азовсталі"
У мене був один найбільший страх, я боялася, що бункер не витримає,
– розповіла Усманова, описуючи життя в укритті заводу. Жінка додала, що під час кожного вибуху укриття тряслося. Кожен такий момент супроводжувався її істерикою.
Побудований ще у 1930-ті роки металургійний завод із розгалуженою мережею бункерів став для маріупольців прихистком на час вторгнення російських військ, утім кожен день, проведений у ньому, був справжнім випробуванням. Люди, які перебували всередині боялися, що під землею закінчиться кисень.
"Ми так довго не бачили сонця", – це була одна із перших реплік Наталії, яка ступила на землю в селі Безіменне, приблизно в 30 кілометрах на схід від Маріуполя.
Разом з родиною Усманова була серед першої сотні евакуйованих з "Азовсталі" і напівжартома зазначила, що їм більше не доведеться ходити в туалет з факелом.
Вона додала, що все життя жила та працювала у Маріуполі, але те, що вони побачили зараз – це просто жахливо. Те, що довелося пережити їй та близьким Усманова називає справжнім терором.
Евакуація з "Азовсталі": головне
- Спецоперація "Евакуація Азовсталь" розпочалась 28 квітня. Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що раніше про неї не могли розповісти з міркувань безпеки.
- Зазначається, що евакуації сприяли Організація Об'єднаних Націй та Міжнародний Червоний Хрест. Представник ООН Савіано Абреу заявив, що евакуація була "скоординована зі сторонами конфлікту".
- За даними Червоного Хреста, евакуаційний конвой подолав 230 кілометрів, щоб дістатися сталеливарного заводу.
- Очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що вдалось вивезти вже понад 100 маріупольців – жінок, дітей та людей похилого віку.
- Як зазначив у твітері Володимир Зеленський, рятованих людей доставлять у Запоріжжя. Вже сьогодні перша група евакуйованих добралася до підконтрольних Україні територій.
- Менш ніж за годину після того, як люди вийшли з заводу росіяни знову почали обстрілювати завод "Азовсталь".
Нагадаємо, що російські війська обстрілюють портове місто вже два місяці, перетворивши його на "концтабір". Через постійні атаки неможливо встановити кількість загиблих.
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