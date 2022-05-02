У мене була істерика – боялася, що бункер не витримає бомбардування, – евакуйована з "Азовсталі"

Мешканці Маріуполя, яким вдалося евакуюватися з епіцентру жахіть – підвалів сталеливарного заводу "Азовсталь", зі страхом та болем згадують останні два місяці свого життя. Однією із перших своїми переживаннями поділилася Наталя Усманова.

37-річна мешканка Маріуполя пригадує, що впродовж переховувань у бункері "Азовсталі" їй здавалося, наче серце зупиниться. Кожен постріл здавався останнім. Про це вона розповіла у неділю, 1 травня, відразу після евакуації.

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Про що найбільше боялися маріупольці, які перебували у підвалах "Азовсталі"

У мене був один найбільший страх, я боялася, що бункер не витримає,

– розповіла Усманова, описуючи життя в укритті заводу. Жінка додала, що під час кожного вибуху укриття тряслося. Кожен такий момент супроводжувався її істерикою.

Побудований ще у 1930-ті роки металургійний завод із розгалуженою мережею бункерів став для маріупольців прихистком на час вторгнення російських військ, утім кожен день, проведений у ньому, був справжнім випробуванням. Люди, які перебували всередині боялися, що під землею закінчиться кисень.

"Ми так довго не бачили сонця", – це була одна із перших реплік Наталії, яка ступила на землю в селі Безіменне, приблизно в 30 кілометрах на схід від Маріуполя.

Разом з родиною Усманова була серед першої сотні евакуйованих з "Азовсталі" і напівжартома зазначила, що їм більше не доведеться ходити в туалет з факелом.

Вона додала, що все життя жила та працювала у Маріуполі, але те, що вони побачили зараз – це просто жахливо. Те, що довелося пережити їй та близьким Усманова називає справжнім терором.

Евакуація з "Азовсталі": головне

Спецоперація "Евакуація Азовсталь" розпочалась 28 квітня. Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що раніше про неї не могли розповісти з міркувань безпеки.

Зазначається, що евакуації сприяли Організація Об'єднаних Націй та Міжнародний Червоний Хрест. Представник ООН Савіано Абреу заявив, що евакуація була "скоординована зі сторонами конфлікту".

За даними Червоного Хреста, евакуаційний конвой подолав 230 кілометрів, щоб дістатися сталеливарного заводу.

Очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що вдалось вивезти вже понад 100 маріупольців – жінок, дітей та людей похилого віку.

Як зазначив у твітері Володимир Зеленський, рятованих людей доставлять у Запоріжжя. Вже сьогодні перша група евакуйованих добралася до підконтрольних Україні територій.

Менш ніж за годину після того, як люди вийшли з заводу росіяни знову почали обстрілювати завод "Азовсталь".

Нагадаємо, що російські війська обстрілюють портове місто вже два місяці, перетворивши його на "концтабір". Через постійні атаки неможливо встановити кількість загиблих.

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