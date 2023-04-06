Відмова ченців УПЦ МП відспівати загиблого воїна – мерзенна позиція, – Подоляк

Другий тиждень не вщухають скандали навколо відмови московських попів від виселення із заповідника Києво-Печерська лавра. Щобільше, з усього видно, що представники УПЦ МП ніби відірвані від світу, не розуміють суспільства, для якого працюють, і тому все частіше провокують гучні сварки.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він акцентував, що варто розділяти питання віри, яка не може контролюватися державою, і питання національної та територіальної безпеки, за яку відповідають державні структури.

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У Чернівецькій області 5 квітня священник УПЦ МП відмовився відспівати загиблого воїна. Труну загиблого військового не дозволяли заносити до церкви, тож похоронній процесії довелося буквально штурмувати двері.

Також нагадаємо, що міністерство закордонних справ Росії вимагає негайного звільнення намісника Києво-Печерської лаври. Мовиться про домашній арешт митрополита Павла і оголошення йому підозри від СБУ.

Подоляк наголосив, що така організація, як МЗС Росії, не може вимагати від України нічого.

Немає ніякого МЗС Росії, слово якого має вагу, чи суто інформаційну цінність для України,

– підкреслив політик.

Держава впливає не на віру, а на незаконні дії

Подоляк зауважив, що держава не втручається в питання віри та релігії. Натомість до УПЦ МП є питання з боку правоохоронних органів, це питання національної та економічної безпеки, питання контролю над тими територіями, які належать державі, але передані в оренду УПЦ. Особливо, коли мовиться про історичну спадщину, зафіксовану в ЮНЕСКО.

Ці три питання фундаментально стосуються компетенції держави, вони абсолютно законні, вмотивовані, вони мають певні слідчі дії, які проводить СБУ щодо паспортів, щодо агітаційних матеріалів, щодо зброї та участі у російській пропаганді тощо,

– додав спікер.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Попи не розуміють суспільства

Натомість випадки із відмовою відспівувати українських захисників в церквах Московського патріархату свідчать про необізнаність попів із настроями людей. Адже мовиться про відспівування людини, що загинула за те суспільство, в якому працюють ці попи.

Їхня позиція, м'яко кажучи, дуже дивна, якщо не сказати мерзенна. Не дати мамі занести свого сина загиблого, щоб його відспівали в тому чи іншому храмі – це мені видається зануленням репутації взагалі,

– наголосив Подоляк.

Він вважає, що суверенна держава повинна мати винятково єдину помісну церкву з єдиною українською юридичною реєстрацією. Зараз суспільство уже прийняло для себе певні рішення, натомість представники Московського патріархату не відчувають суспільства і не готові з ним відверто говорити.

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