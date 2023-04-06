Отказ монахов УПЦ МП отпеть погибшего воина – гнусная позиция, – Подоляк

Вторую неделю не утихают скандалы вокруг отказа московских попов от выселения из заповедника Киево-Печерская лавра. Более того, по всему видно, что представители УПЦ МП будто оторваны от мира, не понимают общество, для которого работают, и поэтому все чаще провоцируют громкие ссоры.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он акцентировал, что следует разделять вопросы веры, которая не может контролироваться государством и вопросы национальной и территориальной безопасности, за которую отвечают государственные структуры.

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В Черновицкой области 5 апреля священник УПЦ МП отказался отпеть погибшего воина. Гроб погибшего военного не разрешали заносить в церковь, так что похоронной процессии пришлось буквально штурмовать двери.

Также напомним, что министерство иностранных дел России требует немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры. Речь идет о домашнем аресте митрополита Павла и оглашении ему подозрения от СБУ.

Подоляк подчеркнул, что подобная организация, как МИД России, не может требовать от Украины ничего.

Нет никакого МИД России, слово которого имеет важность или чисто информационную ценность для Украины,

– подчеркнул политик.

Государство влияет не на веру, а на незаконные действия

Подоляк отметил, что государство не вмешивается в веру и религию. Зато к УПЦ МП есть вопросы со стороны правоохранительных органов, это вопросы национальной и экономической безопасности, вопросы контроля над теми территориями, которые принадлежат государству, но переданы в аренду УПЦ. Особенно когда речь идет об историческом наследии, зафиксированном в ЮНЕСКО.

Эти три вопроса фундаментально касаются компетенции государства, они абсолютно законны, мотивированы, они имеют определенные следственные действия, которые проводит СБУ относительно паспортов, агитационных материалов, оружия и участия в российской пропаганде и т.д.

– добавил спикер.

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Попы не понимают общество

Случаи с отказом отпеть украинских защитников в церквях московского патриархата свидетельствуют о неосведомленности попов относительно настроений людей. Ведь говорится об отпевании человека, погибшего за общество, в котором работают эти попы.

Их позиция, мягко говоря, очень странная, если не сказать гнусная. Не дать маме занести своего сына погибшего, чтобы его отпели в том или ином храме – это мне кажется обнулением репутации вообще,

– подчеркнул Подоляк.

Он считает, что суверенное государство должно иметь исключительно единую поместную церковь с единственной украинской юридической регистрацией. Сейчас общество уже приняло для себя определенные решения, а представители московского патриархата не чувствуют общество и не готовы с ним откровенно говорить.

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