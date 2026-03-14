Поліг від ворожого удару: на війні загинув син генерала СБУ Микита Доценко
На війні проти Росії загинув 24-річний старший лейтенант Збройних сил України Микита Доценко. Офіцер загинув під час бойових дій поблизу Куп'янська внаслідок удару керованої авіабомби.
Про загибель молодого воїна повідомив Олександр Драбинко. Прощання відбулося у Києві 12 березня.
Що відомо про загибель Микити Доценка?
На фронті загинув старший лейтенант Збройних сил України Микита Доценко – старший офіцер відділення безпілотних авіаційних комплексів 138-го центру спеціального призначення. Йому було лише 24 роки.
"Дос" у цивільному житті був розробником програмного забезпечення. До війська добровільно долучився восени 2024 року, у віці 22 років. Став командиром у 23 роки, обійнявши посаду начальника зв'язку механізованого батальйону.
Життя молодого військового обірвалося під час бойових дій поблизу Куп'янська. За наявною інформацією, він загинув унаслідок удару ворожої керованої авіабомби.
Прощання з воїном відбулося 12 березня у Свято-Преображенському соборі в Києві. Чин відспівування звершив митрополит Олександр Драбинко разом із духовенством Переяславсько-Вишневської єпархії.
За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка та повідомленнями в мережі, батько загиблого офіцера – генерал Данило Доценко, який багато років служив Україні в СБУ.
24 Канал звернувся в СБУ, щоб підтвердити інформацію про те, що загиблий військовий є дійсно сином Данила Доценка.
