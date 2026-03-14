Полег от вражеского удара: на войне погиб сын генерала СБУ Никита Доценко
- 24-летний старший лейтенант Никита Доценко погиб во время боевых действий вблизи Купянска от удара управляемой авиабомбы.
- Доценко был офицером отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го центра специального назначения, а прощание с ним состоялось в Киеве 12 марта.
На войне против России погиб 24-летний старший лейтенант Вооруженных сил Украины Никита Доценко. Офицер погиб во время боевых действий вблизи Купянска в результате удара управляемой авиабомбы.
О гибели молодого воина сообщил Александр Драбинко. Прощание состоялось в Киеве 12 марта.
Что известно о гибели Никиты Доценко?
На фронте погиб старший лейтенант Вооруженных сил Украины Никита Доценко – старший офицер отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го центра специального назначения. Ему было всего 24 года.
"Дос" в гражданской жизни был разработчиком программного обеспечения. В армию добровольно присоединился осенью 2024 года, в возрасте 22 лет. Стал командиром в 23 года, заняв должность начальника связи механизированного батальона.
Жизнь молодого военного оборвалась во время боевых действий вблизи Купянска. По имеющейся информации, он погиб в результате удара вражеской управляемой авиабомбы.
Прощание с воином состоялось 12 марта в Свято-Преображенском соборе в Киеве. Чин отпевания совершил митрополит Александр Драбинко вместе с духовенством Переяславско-Вишневской епархии.
По информации журналиста Андрея Цаплиенко и сообщениями в сети, отец погибшего офицера – генерал Даниил Доценко, который много лет служил Украине в СБУ.
24 Канал обратился в СБУ, чтобы подтвердить информацию о том, что погибший военный действительно сыном Даниила Доценко.
Кто погиб защищая Украину?
Полковник Александр Довгач погиб на Востоке Украины во время выполнения боевого задания. Он совершил сотни боевых вылетов, уничтожал вражескую технику и дроны, и был известен как настоящий лидер, который вдохновлял подчиненных.
Украинский защитник Петр Потапов, родом из Донецкой области, погиб в боях с российскими войсками. Петру Потапову было 42 года. Мужчина погиб во время своего последнего боевого задания 6 марта на территории Днепропетровской области.
Боец из Кировоградской области Сергей Дрогалев погиб 28 февраля в бою на Днепропетровщине после возвращения на фронт после тяжелого ранения. Сергей родился в Харьковской области, проживал в Новой Праге. Военный служил в танковом батальоне, был старшим механиком-водителем, и прощание с ним состоялось 5 марта.