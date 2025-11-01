У Миколаєві пролунав вибух: туди летіла швидкісна ціль
- 1 листопада вранці у Миколаєві пролунали вибухи.
- Окупанти запустили балістику.
1 листопада вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Ворог запустив по місту балістику.
Близько 07:16 у кількох областях України, зокрема у Миколаївській, оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Миколаєві?
О 07:17 Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі з території окупованого Криму в північному напрямку.
О 07:19 військові уточнили, що ракета летить на Миколаїв. За хвилину у місті пролунали вибухи.
Чутно вибух у Миколаєві!,
– написав мер Олександр Сєнкевич.
Монітори пишуть, що ворог застосував балістику.
Нагадаємо, що у ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну ударними дронами. Зокрема, противник влучив по центральній частині Новогоро-Сіверська. Є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях.
Які наслідки останніх атак на Україну?
- Вночі 31 жовтня Росія атакувала дронами об'єкти енергетичної інфраструктури Одещини. Відомо про влучання в один з промислових об'єктів.
- У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.
- Окупанти масовано обстріляли дронами Суми. Ворожі безпілотники поцілили у дев'ятиповерховий і двоповерховий будинки. Постраждали понад десять людей, серед них – діти.