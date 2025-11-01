Укр Рус
1 листопада, 07:20
2

У Миколаєві пролунав вибух: туди летіла швидкісна ціль

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 1 листопада вранці у Миколаєві пролунали вибухи.
  • Окупанти запустили балістику.

1 листопада вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Ворог запустив по місту балістику.

Близько 07:16 у кількох областях України, зокрема у Миколаївській, оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

О 07:17 Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі з території окупованого Криму в північному напрямку.

О 07:19 військові уточнили, що ракета летить на Миколаїв. За хвилину у місті пролунали вибухи.

Чутно вибух у Миколаєві!,
 – написав мер Олександр Сєнкевич.

Монітори пишуть, що ворог застосував балістику. 

Нагадаємо, що у ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну ударними дронами. Зокрема, противник влучив по центральній частині Новогоро-Сіверська. Є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях.

Які наслідки останніх атак на Україну?