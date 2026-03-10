Зеленський чітко відповів, чи реально створити в Україні антибалістичну ракету
- Президент Зеленський заявив, що Україна може створити ракету для збиття російської балістики, але потрібні ліцензії від США.
- Він обговорював це питання з адміністрацією США та партнерами.
Президент Зеленський заявив, що створити в Україні ракету, здатну збивати російську балістику, реально. Але для цього потрібно лише одне – ліцензії від США.
Про це він розповів під час спілкування із журналістами 10 березня.
Що сказав Зеленський про антибалістичну ракету?
Зеленський розповів, що питання створення антибалістичної ракети він проговорював з колишньою та нинішньою адміністрацією США, з виробниками, партнерами, аби ті допомогли з керівництвом НАТО.
Поки що ліцензії ми не отримали,
– констатував президент.
Водночас він висловив впевненість, що Україна з тією індустрією, яку побудували під час війни, з технологіями та українськими інженерами, могла би дуже швидко виробляти велику кількість ракет. Окрім того, могла б забезпечити не тільки себе, а й всю Європу.
