Зеленський чітко відповів, чи реально створити в Україні антибалістичну ракету

Президент Зеленський заявив, що створити в Україні ракету, здатну збивати російську балістику, реально. Але для цього потрібно лише одне – ліцензії від США.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами 10 березня.

Що сказав Зеленський про антибалістичну ракету?

Зеленський розповів, що питання створення антибалістичної ракети він проговорював з колишньою та нинішньою адміністрацією США, з виробниками, партнерами, аби ті допомогли з керівництвом НАТО.

Поки що ліцензії ми не отримали,

– констатував президент.

Водночас він висловив впевненість, що Україна з тією індустрією, яку побудували під час війни, з технологіями та українськими інженерами, могла би дуже швидко виробляти велику кількість ракет. Окрім того, могла б забезпечити не тільки себе, а й всю Європу.

