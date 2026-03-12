У США помітили макет російського ЗРК "Бук-М3": навіщо він знадобився американцям

У мережі поширилися фотографії, на яких американські військові транспортують об’єкт, що зовні нагадує російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Ймовірно, йдеться про тренувальний макет, який використовують для імітації техніки потенційного противника під час військових навчань.

Ці кадри оприлюднили на платформі Reddit.

Що відомо про "Бук-М3" в американській армії?

На знімках видно, що установка змонтована на напівпричепі, а не на типовому самохідному шасі, як у справжнього комплексу. Це свідчить про те, що об’єкт не є бойовою системою, а призначений для навчальних цілей.

ЇЇ помітили у штаті Алабама.

Такі моделі застосовують під час тренувань, щоб створити максимально реалістичну обстановку для військових. Завдяки подібним реплікам екіпажі авіації та розрахунки систем спостереження відпрацьовують виявлення та супровід техніки противника в умовах, максимально наближених до реальних.

Подібна практика широко використовується арміями різних держав. Макети дозволяють імітувати озброєння потенційного супротивника і проводити навчання в умовах, максимально наближених до реального поля бою.

В армії США давно застосовують як реальні зразки іноземного озброєння, так і їхні копії.

Довідка: ЗРК "Бук-М3" – одна з сучасних версій сімейства "Бук". В експортному варіанті він відомий під назвою "Вікінг. Росія почала брати його на озброєння у 2016 році. Нова версія здатна нести 6 ракет замість 4, які розміщені у герметичних пускових контейнерах.

