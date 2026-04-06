Україна вперше з 2022 року перевершила Росію у дронових атаках, – аналіз ABC News

У березні 2026 року Україна вперше за час повномасштабної війни випередила Росію за кількістю транскордонних ударів. Водночас обидві країни наростили застосування безпілотників та ракет, активізувавши повітряні атаки.

Про це свідчить аналіз ABC News та дані, опубліковані Повітряними силами України та Міністерством оборони Росії.

Хто має перевагу у війні дронів за березень?

У Міноборони Росії заявили, що за березень силам "певео" вдалось збити 7 347 українських БпЛА. Фактично – 237 безпілотники щодня, і це найбільша кількість за місяць про яку коли-небудь повідомляла Москва. Втім, варто зауважити, що це лише кількість збитих, а загальна кількість дронів, що летіла з України невідома.

Тоді як Повітряні сили України повідомляють про понад 6 462 російських безпілотників та 138 ракет різних типів у небі над Україною протягом березня. З них вдалось знешкодити чи перехопити – 5 833 БпЛА та 102 ракети.

Таким чином, згідно з даними, опублікованими Києвом, протягом березня Україна щодня стикалася з в середньому трохи більше ніж 208 безпілотниками та чотирма ракетами. ABC News не може самостійно перевірити дані, оприлюднені ні Росією, ні Україною,

– йдеться у матеріалі.

Водночас ABC News повідомляють, що у березні Росія встановила новий рекорд за масштабом дальніх атак, застосувавши близько 6 600 БпЛА та ракет.

Найінтенсивніший удар відбувся 24 березня, тоді за добу Росія випустила на Україну 948 дронів та 34 ракети.

Втім, видання припускає, що дані за березень свідчать про можливе зміщення балансу сил на користь України, оскільки довгострокові зусилля Києва з розвитку безпілотників і ракет починають давати ефективний результат.

