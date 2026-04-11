Компанія Fire Point подала заявку на реєстрацію бренду Peace Dove

Fire Point продовжує створювати та вдосконалювати українську зброю. Компанія 30 березня подала заявку на реєстрацію 2 нових торговельних марок.

Про нові реєстрації марок компанії Fire Point повідомили в Iprop.

Дивіться також Fire Point готує прорив: Катков назвав нюанси створення аналога Patriot

Які нові марки реєструє компанія?

Fire Point 30 березня 2026 року подала заявку на реєстрацію марки Peace Dove ("Голуб миру"). На сайті зазначено, що розгляд заявки досі триває.

Того ж дня 30 березня компанія подала реєстрацію на ще одну торговельну марку – "Пелікан". Таку назву, ймовірно, отримає українська балістична ракета FP-7.

FP-7 – ракета з дальністю до 200 кілометрів і бойовою частиною вагою 150 кілограмів. Максимальна швидкість становить 1500 метрів за секунду або 5400 кілометрів за годину. Висота польоту сягає 65 кілометрів, а загальний час у повітрі – 250 секунд. Точність ураження цілі заявлена на рівні 14 метрів.

До уваги! Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна зможе перехоплювати балістичні ракети власними системами ППО вже наприкінці 2027 року. Він наголосив, що ракети для системи Patriot стали менш доступними через загострення ситуації на Близькому Сході.

Що відомо про українські балістичні ракети?