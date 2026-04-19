Раніше ми цього не вміли, – експерт зацікавив новими можливостями українських дронів

У мережі з'явилось відео, як дрон FP-1 маневрує у повітрі над Самарською областю, ухиляючись від вогню автомата. Це може стати свідченням про вдосконалення українських БпЛА.

Тепер удари по Росії можуть стати ще болючішими, адже будуть набагато точнішими. Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що є дві версії, як саме покращили українські дрони.

Як покращили українські дрони?

Великою небезпекою для українських міст стало те, що іранські "Шахеди" російського виробництва почали бити не лише по нерухомих, але й рухомих цілях. Для ударів ворог обрав саме цивільні об'єкти, серед них і потяги Укрзалізниці.

Для нас це був шок, цьому важко протидіяти і це серйозна загроза. Але і ми не відстаємо та вдосконалюємо свої дрони. Так, маневрування дрона FP-1 – вказує на одну з двох речей: або оператор здійснює управління дроном на великій відстані, чого раніше ми не вміли; або, тут я лише припускаю, це використання штучного інтелекту,

– зазначив Павло Лакійчук.

Раніше в українські дрони додавали координати цілі і дрон виходив на її стаціонарне ураження. Зараз ситуація змінилась. Дронам вдається майстерно ухилятися від ворожого вогню. Теоретично це справді може бути робота штучного інтелекту – з допомогою ШІ можна керувати одиничними або груповими засобами, додав експерт.

"Українські військові вже ділилися своїм досвідом використання штучного інтелекту із західними партнерами та колегами з Перської затоки. Принаймні у питанні протиповітряної оборони. Можливо, це тепер стосується й ударних дронів. У такому випадку росіянам буде непереливки", – наголосив Лакійчук.

Це відкриває нові можливості для ударів по Росії, яка останнім часом потерпає від влучних українських ударів.

Що відомо про використання ШІ на фронті?