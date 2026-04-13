Не геймери: у США визнали, хто стає найкращими пілотами дронів

Українські військовослужбовці разом з солдатами США зазначили, що геймери дійсно часто володіють навичками, необхідними для успішного керування безпілотниками. Втім, найкращими операторами дронів стають колишні мотоциклісти або ж човнярі.

Про це свідчать підсумки навчань морських піхотинців. Відповідну заяву для Business Insider зробив керівник курсу навчання керуванню дронами в Каліфорнії Майк Оліварес.

Хто може стати найкращим пілотом БпЛА?

За словами Олівареса, досвід, здобутий у відеоіграх дійсно може полегшити освоєння симуляторів безпілотників. Проте інструктори зазначають, що пілотування дронів значно легше дається тим, хто має здібності керувати мотоциклами, гідроциклами або човнами.

Він пояснив, що найбільша складність пов'язана з мініатюрними перемикачами на портативному пульті: саме вони керують напрямком, швидкістю та висотою польоту БпЛА й вимагають максимально точних, майже ювелірних рухів.

Оліварес порівняв таку точність із роботою ручки газу на мотоциклі. Під час шести етапів підготовки морських піхотинців інструктори виявили, що більш як п'ята частина курсантів не справляється із завданнями саме через труднощі з чутливим керуванням.

Особливо це проявилося тоді, коли вони перейшли від тренувань у симуляторах без фізичного навантаження до реальних апаратів, які вже мають певну вагу та інакше реагують на команди.

Якщо у них немає особистого досвіду в цій сфері, вони все одно будуть відчувати труднощі. Однак якщо їхній досвід пов'язаний з технічними навичками та роботою на відкритому повітрі, я б сказав, що це дає більше шансів на успіх, ніж ігри,

– підкреслив керівник курсу навчання керуванню дронами.

Оліварес також зазначив, що найкраще до навчання підходять ті, хто має природний інтерес до технологій і вміє нестандартно мислити у їх застосуванні. За його словами, ключовими є швидка адаптивність і глибоке розуміння принципів роботи безпілотників, адже сучасні системи вимагають високого рівня технічної підготовки.

Варто зазначити, що результативність боротьби з російськими безпілотниками помітно підвищується. Зокрема, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що лише у березні дрони-перехоплювачі ліквідували понад 33 тисячі ворожих БпЛА.

