Гучна поразка, – експерт пояснив, чим унікальний літак США E-3G Sentry, який міг знищити Іран
- Іран ймовірно знищив американський літак E-3G Sentry, важливий для системи раннього попередження та контролю AWACS.
- Втрата E-3G Sentry є знаковою для США, оскільки свідчить про наявніть у них проблем.
Конфлікт на Близькому Сході продовжує загострюватися, а обміни ударами між сторонами стають все болючішими. Стало відомо, що Іран, імовірно, влучив в один з небагатьох рідкісних американських літаків E-3G Sentry.
Літак E-3G Sentry входить до складу системи раннього попередження та контролю AWACS. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив у розмові з 24 Каналом, чому Ірану вдалося уразити цей важливий для ВПС США літак.
Чому E-3G Sentry важливий літак для США?
Лакійчук наголосив, що у росіян є аналог американського літака E-3G Sentry – ДРЛВ А-50, створений на базі Іл-76. Сили оборони України за чотири роки бойових дій знищили над Азовським морем і над Краснодарським краєм два таких літаки. Ще два А-50 були пошкоджені на Таганрозькому заводі.
Росіяни після того, за його словами, хапалися за голову, тому що це той небагатий ресурс, який дозволяв їм висвітлювати повітряну ситуацію на великій відстані.
З одного боку – це дуже важливий літак, а з іншого – дуже вразливий. Він дуже громіздкий, з величезною "тарілкою", на патрулюванні рухається дуже повільно. Тому це ласа ціль для будь-яких військових. І те, що американці втратили E-3G Sentry на Близькому Сході, – це дуже гучна поразка,
– підкреслив Павло Лакійчук.
Авіаексперт нагадав, що раніше на Близькому Сході з двома американськими літаками KC-135, також величезними бортами, що призначені для заправки літаків, винищувачів тощо, стався інцидент у повітрі. Один з таких літаків США втратили.
Варто знати. Літак E-3G Sentry забезпечував радіолокаційний моніторинг на великій відстані, виявляв повітряні загрози і координував дії бойових авіаційних частин. Американський борт було оснащено потужними радарами, завдяки яким він здійснював контроль за великими ділянками повітряного простору. Виробництво E-3G Sentry було припинено і наразі у ВПС США залишилось приблизно 15 таких літаків.
Підсумовуючи, він зазначив, що втрата E-3G Sentry знакова для американців. Вона свідчить про те, що США або переконують себе у тому, що вони завоювали панування у повітрі, коли цього не відбулося, або "щось пішло не так".
Яких втрат США зазнали під час конфлікту з Іраном?
Іран 27 березня атакував ракетами американську авіабазу Принц Султан у Саудівській Аравії. Під час удару, ймовірно, було серйозно зруйновано літак E-3G Sentry.
Також внаслідок атаки Ірану були пошкоджені інші американські літаки в для дозаправки.
Раніше Ірану вдалося вперше атакувати американський винищувач-невидимку п'ятого покоління F-35, який виконував бойове завдання. Літак був змушений здійснити аварійну посадку, за офіційною інформацією, він "приземлився благополучно".
Крім того, під час операції в Ірані 13 березня розбився американський літак-заправник KC-135. Всі шестеро членів його екіпажу загинули. Авіатроща трапилась у повітряному просторі західного Іраку. За офіційними даними, інцидент відбувся за участі двох літаків – один із них розбився, інший зумів приземлитися.