Гучна поразка, – експерт пояснив, чим унікальний літак США E-3G Sentry, який міг знищити Іран

Конфлікт на Близькому Сході продовжує загострюватися, а обміни ударами між сторонами стають все болючішими. Стало відомо, що Іран, імовірно, влучив в один з небагатьох рідкісних американських літаків E-3G Sentry.

Літак E-3G Sentry входить до складу системи раннього попередження та контролю AWACS. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив у розмові з 24 Каналом, чому Ірану вдалося уразити цей важливий для ВПС США літак.

Чому E-3G Sentry важливий літак для США?

Лакійчук наголосив, що у росіян є аналог американського літака E-3G Sentry – ДРЛВ А-50, створений на базі Іл-76. Сили оборони України за чотири роки бойових дій знищили над Азовським морем і над Краснодарським краєм два таких літаки. Ще два А-50 були пошкоджені на Таганрозькому заводі.

Росіяни після того, за його словами, хапалися за голову, тому що це той небагатий ресурс, який дозволяв їм висвітлювати повітряну ситуацію на великій відстані.

З одного боку – це дуже важливий літак, а з іншого – дуже вразливий. Він дуже громіздкий, з величезною "тарілкою", на патрулюванні рухається дуже повільно. Тому це ласа ціль для будь-яких військових. І те, що американці втратили E-3G Sentry на Близькому Сході, – це дуже гучна поразка,

– підкреслив Павло Лакійчук.

Авіаексперт нагадав, що раніше на Близькому Сході з двома американськими літаками KC-135, також величезними бортами, що призначені для заправки літаків, винищувачів тощо, стався інцидент у повітрі. Один з таких літаків США втратили.

Варто знати. Літак E-3G Sentry забезпечував радіолокаційний моніторинг на великій відстані, виявляв повітряні загрози і координував дії бойових авіаційних частин. Американський борт було оснащено потужними радарами, завдяки яким він здійснював контроль за великими ділянками повітряного простору. Виробництво E-3G Sentry було припинено і наразі у ВПС США залишилось приблизно 15 таких літаків.

Підсумовуючи, він зазначив, що втрата E-3G Sentry знакова для американців. Вона свідчить про те, що США або переконують себе у тому, що вони завоювали панування у повітрі, коли цього не відбулося, або "щось пішло не так".

