Наступний крок у війні, – заступник командира KRAKEN сказав, що стане проривом на фронті

На фронті дедалі більшу роль починають відігравати наземні роботизовані комплекси, які беруть на себе частину найнебезпечнішої роботи. Вони вже підвозять боєприпаси, провізію, вивозять поранених і поступово змінюють сам підхід до бойових завдань.

Заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Костянтин Немічев в ефірі 24 Каналу пояснив, чому це для України вже стало важливим зрушенням на полі бою. За його словами, далі йдеться не лише про логістику, а про значно глибші зміни, які можуть стати наступним кроком у цій війні.

Наземні роботи і штучний інтелект змінюють фронт

Наземні роботизовані комплекси вже забирають у людей частину найнебезпечнішої роботи на передовій.

Довідково. НРК – це наземні роботизовані комплекси, які дистанційно виконують логістичні, розвідувальні, евакуаційні та ударні завдання. В Україні вже використовують як естонські платформи THeMIS, так і власні розробки, зокрема "Легіт", який може перевозити боєприпаси й вантажі, підтримувати штурмові групи вогнем або працювати як дрон-камікадзе.



На фронті НРК дедалі частіше беруть на себе логістику, евакуацію поранених і частину бойових завдань, але їхня кількість поки не відповідає потребам війська. Виробники наголошують, що через розширення "кілзони" до 25 – 30 кілометрів роботи потрібні вже не лише на першій, а й на другій та третій лініях оборони, однак обсяги виробництва й закупівель досі значно менші за реальний запит фронту.

Те, що ще півтора року тому робили водії під постійним ризиком для життя, тепер дедалі частіше виконують машини: вони везуть боєкомплект і провізію на позиції, вивозять поранених, а в окремих випадках допомагають і з евакуацією цивільних.

НРК – це рятування наших бійців, це рятування наших водіїв. Якщо ми беремо півтора року тому, то всю цю логістичну й евакуаційну задачу виконували люди. Зараз це роблять роботи,

– сказав Немічев.

Він пояснив, що зараз основне навантаження несуть логістичні комплекси, і саме тут найбільше працюють українські виробники.

Паралельно триває співпраця і з європейськими компаніями, але головна зміна вже визріває в іншому напрямку: на фронті готують перехід до штурмових наземних систем, які зможуть працювати зі штучним інтелектом і допомагати в ураженні цілей після підтвердження від оператора.

Це вже наступний крок нашої війни і не тільки нашої, а прорив у технологіях,

– наголосив заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN.

Саме цей етап він і назвав майбутнім проривом. Якщо такі рішення вдасться масштабувати, вони змінять не лише логістику на полі бою, а й сам підхід до штурмових дій.

Як НРК змінюють фронт і чому їх масштабують?

Український наземний роботизований комплекс Droid TW 7.62 у бойовій місії знищив російських дронів-"ждунів", після чого вдарив по позиціях окупантів і допоміг підрозділу відбити штурм. У DevDroid наголосили, що такі системи вже беруть на себе найризикованіші завдання на передовій і зменшують ризики для особового складу.

У 66-й окремій механізованій бригаді розповідали, що наземні роботизовані комплекси вже взяли на себе значну частину логістики та евакуації поранених. Завдяки цьому евакуаційні групи не мусять щоразу заходити в найнебезпечніші зони, а 13 квітня 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що українські НРК і дрони вперше взяли ворожу позицію без участі піхоти і без втрат з українського боку.

Держава планує у першому півріччі 2026 року законтрактувати 25 тисяч НРК, тобто мова вже йде не про окремі експерименти, а про системне розгортання таких платформ на фронті. Їх розглядають як інструмент для логістики, евакуації та вогневої підтримки, який має стати звичною частиною війська.