В США представили гіперзвукову ракету з інноваційним двигуном на рідкому паливі

Нещодавно ВПС США провели випробувальний політ нової гіперзвукової ракети з двигуном на рідкому паливі. Такі двигуни працюють на нетоксичних паливних компонентах, які не вимагають суворих умов зберігання.

Після створення нової технології ВПС також почали перевіряти, чи можуть гіперзвукові літаки бути швидшими й доступнішими. Про це повідомили в Breaking Defense.

Що відомо про нову розробку США?

Рідинний двигун Draper на станції Великої Ведмедиці (компанія, яка створила ракету – 24 Канал) забезпечує некріогенне зберігання та регульований політ в атмосфері й поза нею.

Керівниця програми Катріна Горнштейн пояснила, яке ключове значення двигуна та зазначила, що він працює на нетоксичному паливі, яке можна зберігати в широкому діапазоні температур.

Для гіперзвукових польотів особливість у тому, що паливо та окислювач ми беремо з собою, тож швидкість повітря та висота нас не обмежують, як у повітряно-реактивних двигунах,

– заявила Горнштейн.

Такий двигун дозволяє ракеті маневрувати протягом усього польоту, що відрізняє його від звичайних прискорювальних систем.



Випробування ракети з унікальним двигуном / Фото Breaking Defense

У компанії заявили, що основна ціль такого проєкту – це забезпечення військових винищувачів високою швидкістю та доступною масою.

